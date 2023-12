‘Plaatsing windmolens grote bedreiging voor Familie Resort Molenwaard’; kaasfabriek De Graafstroom ziet ze juist graag komen

wo 20 dec. 2023, 10:30

MOLENLANDEN • Een ondernemer die met grote zorg de eventuele komst van de windmolens tegemoet ziet is Michael van Hoorne, eigenaar van Familie Resort Molenwaard. Twee van de locaties liggen - zeker gezien de hoogte van tussen de 240 en 280 meter - dichtbij zijn park.

“Uit gegevens van onze branchevereniging Recron blijkt dat plaatsing van windmolens bij vakantieparken en campings tot een daling van tientallen procenten van het aantal gasten kan betekenen”, stelt Van Hoorne.

“De effecten van slagschaduw en de overlast van het geluid zijn geen reclame voor een vakantiepark als het onze. We hebben hier in de afgelopen drie jaar ruim twintig miljoen euro geïnvesteerd, er werken hier tientallen inwoners van de gemeente Molenlanden; we zien hierin een zeer groot risico voor ons voortbestaan.”

Uitbreidingsplannen

Daarbij speelt mee dat Van Hoorne bezig is met uitbreidingsplannen van Familie Resort Molenwaard. “Daarbij lopen we aan tegen regels op het gebied van weidevogelbescherming. Daar hebben we alle begrip voor, maar het gaat er bij ons niet in dat er dan wel zulke windmolens komen die een veel grotere bedreiging voor weidevogels in onze streek vormen.”

De Molenlandse ondernemer benadrukt dat hij een groot voorstander is van de overgang naar duurzame energie. Maar wat hem betreft wordt er in het groene deel van de Alblasserwaard gekozen voor alternatieven. “En plaats zulke windmolens dichtbij de grootverbruikers, die zich voor het overgrote deel in Gorinchem bevinden.”

Zuivelfabriek De Graafstroom

Er zijn ook bedrijven in Molenlanden die de windmolens het liefst in de directe omgeving van zien verschijnen. Zuivelfabriek De Graafstroom is daarvan een goed voorbeeld. “Voor ons is het beschikken over lokale, betaalbare en duurzame energie en de bijbehorende infrastructuur van levensbelang”, gaf directeur Raymond Noordermeer onlangs de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden mee.

“Het gaat daarbij om de licentie om te mogen blijven produceren en om onze producten betaalbaar te houden.” Hij benadrukte dat De Graafstroom over gronden in de buurt van de provincialeweg N214 heeft waar mogelijk windmolens kunnen komen. “Die bevinden zich op voldoende afstand van de woningen. Tegelijkertijd snappen we als geen ander dat we dit samen met moeten doen, in participatie met de inwoners van de streek. Zelf zijn wij zeker bereid te investeren in deze windmolens.”

Cultureel erfgoed

Wat betreft de aantasting van het landschap stelde Noordermeer: “Molens maken deel uit van ons cultureel erfgoed en daar komt nu een vervolg op. Alleen is de door gestegen behoefte aan energie de schaal veel groter.”

Daar verwees tijdens dezelfde vergadering ook Raymond Dubbeldam van de Dubbeldam Groep in Schelluinen, naar. “Transitie is een must. We zullen moeten wennen aan windmolens. Ik vind ze zelf ook niet perse mooi, maar het went wel. Kijk naar de windmolens die nu al langs de A15 staan.”

Netcongestie

Dubbeldam riep op tot spoed. “Ook door de netcongestie. Op korte termijn voorzie ik daardoor nu al grote problemen. Laatst heb ik een windmolenpark bezocht en ben toen op de hoogte gebracht van de voors en tegens. Daar was een mooie samenwerking van bedrijven, boeren en burgers. Ik ben ervan overtuigd dat dat hier ook kan werken.”