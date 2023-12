ingezonden mededeling

Veel belangstelling voor Lipo-Laser behandeling

wo 20 dec. 2023, 07:43

BLESKENSGRAAF • Fit4You in Bleskensgraaf beschikt sinds enkele maanden over een apparaat voor Lipo-Laser behandeling. Dit helpt mensen om vetweefsel kwijt te raken.

Gewichtsconsulent en leefstijlcoach Elma Verduijn is blij met twee nieuwe aanwinsten in haar studio. Ze wijst op een nieuwe massagebank en een apparaat met daarbovenop een beeldscherm, de Lipo-Laser. Ze vertelt: “De laserstralen van de Lipo-Laser dringen tot diep in de vetcellen en zetten het vet om in water en glycerol die via de celwand door de poriën naar buiten komen. Het overtollige water komt in het lymfesysteem terecht en wordt uit het lichaam afgevoerd. Na de behandeling zijn de vetcellen aanzienlijk gekrompen. Om af te vallen moet het metabolisme eerst een flinke boost krijgen. Dat kan door twee verschillende technologieën met elkaar te combineren: de Lipo-Laser en de Andullatie. De massagebank zorgt voor de afbraak van de vetcellen, een tweede behandeling voor een goede lymfedrainage.”

Gezonde leefstijl

Met nadruk voegt ze eraan toe: “Natuurlijk zijn gezonde voeding en voldoende bewegen ook belangrijk. Ik werk volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum en volg geen hypes. Het motto is: eet, beweeg en relax. Je moet een behandeling bij ons zien als een extra hulpmiddel. Ik geloof niet in diëten, wel in een gezonde leefstijl. Detox kan een laatste zetje geven om een randje buikvet kwijt te raken. Mensen geven zichzelf een behandeling cadeau. De eerste maanden liep het storm, de wachtlijst is nu een beetje weggewerkt.”

Fit4You beschikt over de apparatuur waarmee diverse programma’s aangeboden worden, van de behandeling van chronische rugklachten en ontspanning van de nek tot het mobiliseren van gewrichten en activeren van de stofwisseling. Een van de behandelingen wordt verzorgd door Elma’s partner Ruud van Dam. “Hij helpt mensen met een whiplash. Jarenlang had hij zelf veel pijn als gevolg van een whiplash. Na een aantal behandelingen door Lennert Schippers uit Hardinxveld-Giessendam was hij van zijn klachten af. Toen heeft hij een opleiding gevolgd bij Schippers en bij Guido Loozen uit België.”

Halswervels

Over de aanpak van whiplash vertelt Elma: “Met de zogenaamde Collum behandeling pakken we de oorzaak aan: de verstoorde positie van de drie bovenste halswervels onderling en hun verhouding met het hoofd. Bij verschuivingen in de hals spreken we over millimeters. De behandeling bestaat uit een massage met een pen die kleine trillingen veroorzaakt. Zo trillen de wervels weer op hun plek.”

Fit4you breidt verder uit en presenteert de revolutionaire DETOXBODY-Laser om gewicht te verliezen en het Collum massageapparaat voor behandeling van nek en rugklachten.

Ruud geeft aan, wanneer er sprake is van torsie van de atlas, dit is de bovenste nekwervel, kan dit klachten geven verderop in de wervelkolom. Doordat de wervelkolom scheefstand gaat compenseren kan dit leiden tot rugklachten en scheefstand van de bekken. Bij een whiplash welke vaak ontstaat door een auto-ongeval of een klap tegen het hoofd of lichaam staat de bovenste wervel niet meer helemaal recht op de gewrichtsvlakken met als gevolg ernstige klachten aan nek, schouder en rug. Met een speciaal voor de collumbehandeling ontwikkeld massageapparaat worden de nekspieren in specifieke volgorde behandeld. Het is een veilige behandeling omdat alleen de spieren worden behandeld. Twee behandelingen zijn vaak voldoende om al veel verlichting van uw klachten te geven.

