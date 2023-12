Spinningmarathon voor het goede doel: met een missie naar Alpe d’HuZes

do 14 dec. 2023, 18:00

Nieuws 186 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NOORDELOOS • Noordeloos doet donderdag 6 juni 2024 met een grote afvaardiging mee aan Alpe d’HuZes. Niet zomaar, maar met een missie. “Onderzoek brengt genezing dichterbij en kan helpen de groep Doorlevers met kanker te vergroten”, vertelt Annemiek van Vuren over haar drive.

Doorlevers met een hoofdletter. Naar een boek met ervaringsverhalen over doorleven met kanker dat in 2020 verscheen en waarin Annemiek haar persoonlijke verhaal optekende. Steeds vaker zijn er medische doorbraken in de behandeling van kanker waardoor patiënten veel langer blijven leven dan verwacht.

Alpe d’HuZes

Om even het geheugen op te frissen: Alpe d’HuZes is een initiatief waarbij duizenden fietsers, hardlopers en wandelaars op één dag tot zesmaal toe de Alpe d’Huez in de Franse Alpen beklimmen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Annemiek van Vuren (46) zal er voor de vierde keer bij zijn. De eerste keer was in 2019, een jaar nadat zich bij haar een zeldzame vorm van leukemie openbaarde.

Wonderpillen

“Ik ben sluimerend ziek én tegelijk oersterk”, vertelt de Noordelose. “Chemo was voor mij geen optie meer. Wel kwam ik in aanmerking voor een nieuw medicijn. Dankzij de wonderpillen die ik elke dag slik is mijn ziekte nog altijd stabiel. De bijwerkingen zijn beperkt. Ik voel me ontzettend fit en haal het maximale eruit, al blijf ik kwetsbaar.”

Annemiek realiseert zich maar al te goed dat ze ongeneeslijk ziek is. Het maakt haar motivatie om weer mee te doen aan Alpe d’HuZes alleen maar groter.

“Onderzoek draagt bij aan betere medicijnen, kans op genezing en kan helpen de groep doorlevers met kanker te vergroten. En om kankerpatiënten meer kwaliteit- en tijd van leven te geven. Hopelijk komt er ooit een nieuwe groep patiënten die kan zeggen: ‘Voor ons kwam het medicijn wel op tijd’.”

Allergrootste droom

‘Klein maar dapper’, zo mag je Annemiek van Vuren gerust kenschetsen.

“Genezing is mijn allergrootste droom en tijd mijn allergrootste vriend”, zegt ze met een spoor van emotie in haar stem. “Voor die droom van velen is heel veel geld nodig. Alpe d’HuZes brengt genezing steeds een stapje dichterbij. Ik wil iets terug doen en mijn steentje bijdragen. Ik geloof in die droom en vanuit dat gevoel ga ik de berg op.” Ditmaal niet alleen fietsend, maar ook wandelend.

Together 4 Life

Noordeloos heeft zich verenigd onder de naam ‘Together 4 Life’. Maar liefst vier teams zullen afreizen naar Frankrijk: Noordeloos 4 Life, Jong 4 Life, Van Vuren 4 Life en Lansingerland 4 Life (van de eeneiige tweelingzus van Annemiek, Saskia). Alle 21 deelnemers -waaronder vijf tieners in de leeftijd van twaalf tot en met vijftien jaar- hebben hun roots in Noordeloos en zijn familie, vrienden en bekenden van elkaar. “We gaan met drie generaties Van Vuren omhoog. Iedereen met zijn of haar eigen verhaal.”

Sponsorgeld

Elke deelnemer van Together 4 Life staat garant voor 2500 euro sponsorgeld. Hiervoor zijn veel acties en activiteiten opgezet, waaronder een spinningmarathon op zaterdag 30 december vanaf 08:30 uur bij PhysioFit in Hoornaar. Deelnemen kan, een uur of meerdere uren, zowel individueel als in groepsverband. Per deelnemer moet 21 euro worden ingelegd voor het goede doel. Een bedrag dat niet zomaar gekozen is, maar symbool staat voor de 21 haarspeldbochten van Alpe d’Huez (één euro per bocht).



Aanmelden voor de spinningsmarathon kan via: www.supersaas.nl/schedule/Together4Life-AD6/Spinningmarathon. Benieuwd naar team Together 4 Life? Kijk dan op www.opgevenisgeenoptie.nl.