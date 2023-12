Vernieuwd molenerf en gerestaureerd Wisboomgemaal in Kinderdijk feestelijk geopend

do 7 dec. 2023, 13:43

KINDERDIJK • Tijdens de afsluiting van het jubileumjaar op woensdag 6 december zijn ook het vernieuwde molenerf van Museummolen Nederwaard en het gerestaureerde Wisboomgemaal heropend door gedeputeerde Meindert Stolk van de Provincie Zuid-Holland en Peter-Jan van Steenbergen, directeur-bestuurder van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk.

Molenerven in Kinderdijk

Het erf van de museummolen is het resultaat van een meerjarig project dat tot doel had de molenerven in het Werelderfgoed te verbeteren. Met een moestuin, fruitbomen van oude Hollandse rassen en bestrating die teruggrijpt naar een foto uit circa 1920, straalt het erf nu weer zoals het decennia geleden deed. Ook het bakhuis is weer werkend gemaakt en de buiten wc en boenstoep zijn herbouwd op het erf. Bij andere molens in het Werelderfgoed vonden gelijkwaardige verbeteringen plaats.



Van stoomgemaal naar elektrisch

In het Wisboomgemaal zijn de twee elektrische centrifugaalpompen met zorg gerestaureerd en heeft het gemaal nu een museale inrichting. Het pronkstuk van deze inrichting is een maquette van het oude stoomgemaal, vervaardigd door drie toegewijde vrijwilligers.

Daarnaast is de oude smederij van het gemaal in ere hersteld, waardoor het eeuwenoude ambacht van smeden weer zichtbaar is. Hierdoor kunnen nu kleine onderdelen voor de molens op traditionele wijze en in de buurt worden vervaardigd.

Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Meindert Stolk benadrukte het belang van het behoud van het Werelderfgoed. “Dat Kinderdijk al 26 jaar de Werelderfgoedstatus meer dan verdient, heb ik nu weer met eigen ogen kunnen zien. Het staat niet alleen mooi in het landschap, maar het voorzag en voorziet nog steeds in het drooghouden van onze voeten in deze laaggelegen polders. Door restauratie en daarmee het behoud van dit erfgoed kan iedereen het bezoeken, ervan leren en genieten. Het is goed dat de provincie daar ook een bijdrage aan kan leveren.”

De Provincie Zuid-Holland leverde vanuit de Erfgoedlijn Waterdriehoek een belangrijke financiële bijdrage aan deze projecten. Daarnaast kwam financiering van verschillende overheden, bedrijven en private fondsen. Samen dragen we bij aan het levend houden van de geschiedenis en het behoud ervan voor toekomstige generaties.