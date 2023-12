Bedden van Swiss Sense bij Familie Resort Molenwaard in Ottoland

OTTOLAND • Het nieuwe jaar zal voor Familie Resort Molenwaard in Ottoland zacht beginnen. Op 1 december 2023 werd namelijk een overeenkomst getekend die de start is van een samenwerking met slaapspecialist Swiss Sense.

Vanaf 2024 zullen bedden in diverse accommodaties vervangen worden voor de nog comfortabelere bedden uit de collectie van Swiss Sense. Zo hopen beide partijen het verblijf van de gasten op Familie Resort Molenwaard aangenamer te maken dankzij een goede nachtrust.

Swiss Sense specialiseert zich al jaren in ultiem slaapcomfort en is door consument verkozen tot beste slaapwinkel van Nederland. Familie Resort Molenwaard doet er alles aan om dromen tot leven te brengen voor kinderen en hun familie. Dit doen zij door het mogelijk te maken om hun idolen, waaronder Fien & Teun, in het echt te ontmoeten en nu ook door het bieden van ultiem slaapcomfort.

De bedden uit de collectie van Swiss Sense komen in alle nieuwe accommodaties die het familie resort begin 2024 zal realiseren. Dit zijn onder meer de Luxe Fien & Teun boerderijtjes, de Woezel & Pip Cottages en Stip de Pony Lodges. In de zomer wordt de samenwerking tussen beide partijen uitgebreid en worden alle andere accommodaties ook voorzien van deze nieuwe bedden.