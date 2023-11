Burgercoöperatie Land van Ons koopt weideperceel in Noordeloos

NOORDELOOS • Burgercoöperatie Land van Ons heeft 2,4 hectare grasland aangekocht in Noordeloos bij Gorkum. De verkopers, eigenaren van zorgtuin Gewoon AnderZ, gaan als pachters het 24.000 vierkante meter weiland exploiteren dat naast hun evoluerende ecologische moestuin ligt. Het vergrote ecologische moestuincomplex gaat opereren onder de nieuwe naam Madam Jeanet.

Het aangekochte weiland wordt ontwikkeld met de aanleg van een plukgaarde met landschapselementen en wandelmogelijkheden. Heggen en hagen, natuurlijke oevers en waterpartijen zullen de biodiversiteit verbeteren. Struiken met bessen en andere vruchten gaan bezoekers een verrassende pluk- en proefbeleving bieden.

Land van Ons wil bezoekers en passanten inspireren en interesseren voor haar burgerinitiatief “Dan doen we het gewoon zelf”. Producten uit de tuin zullen via de korte keten, in de winkel, worden verkocht.

Toename van de hoeveelheid bijen, vlinders en vogels op boerenland, dat is waar het Land van Ons om te doen is. De coöperatie wordt gerund door ongeveer 300 vrijwilligers, die de inmiddels 17 Land van Ons percelen op verschillende plekken in Nederland beheren.

Ook voor de nieuwste aanwinst in Noordeloos wordt een ‘perceelteam’ aangezocht. Kwartiermaker Marlien Geurtsen: “We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met bijvoorbeeld af een toe een plantklus of tellen van vlinders, wormen en vogels. En we zoeken ook mensen die met administratie en andere beheerszaken kunnen helpen.”

Land van Ons heeft inmiddels bijna 3 miljoen vierkante meter (300 ha) in bezit. Bij het groene burgerinitiatief sloten zich in de achterliggende vier jaar bijna 25.000 Nederlanders aan. Voor 20 euro per jaar kan men meedoen als coöperatiedeelnemer en is men eigenaar van 1 vierkante meter boerenland. Meer grond kopen kan voor ongeveer 7 euro per vierkante meter.