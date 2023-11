Zonnebloem Graafstroom viert 25-jarig jubileum en eert jubilarissen

OTTOLAND • De afdeling Graafstroom van De Zonnebloem bestond maandag 25 jaar. Er werden enkele jubilarissen gehuldigd.

Het ging om Nel Booi, Dicky Vonk, Rika Mennema, Nel van Walsum, die zijn al 25 jaar vrijwilliger. Ook werd Jan Jongeneel gehuldigd. Hij was 10 jaar lid. De jubilarissen werden gehuldigd in het Dorpshuis in Ottoland.