Hardinxveldse Solid Rock Church wil discipelen maken

34 minuten geleden

BLESKENSGRAAF • Lessen bij een Bijbelschool en een gesloten kerk in coronatijd leidden in de zomer van 2022 tot de oprichting van een nieuwe kerk: Solid Rock Church.

De oprichters van Solid Rock Church (SRC) uit Bleskensgraaf willen discipelen maken. Initiatiefnemers zijn Sjoerd en Margreet Visser uit Bleskensgraaf en Tonny en José Wemmers uit Hardinxveld-Giessendam. Tonny is opgegroeid in Bleskensgraaf.

In de tuin

Aan zijn eetkamertafel in een Bleskensgraafse nieuwbouwwijk vertelt Sjoerd: “In coronatijd gingen veel kerken dicht. Wij dachten: een kerk kan niet dicht.” Margreet: “We kwamen vaak in de tuin met een groepje bij elkaar en aten dan ook samen. De samenkomsten in de open lucht sloegen aan en al snel ontstond er een discipelgroep waarbij de focus vooral lag op de praktische uitvoering van het evangelie.” Beide echtparen volgden in die tijd een Bijbelschool waarbij het geleerde meteen in praktijk gebracht kon worden. “Vanuit die discipelgroep is Solid Rock Church ontstaan.”

Gezond en gelukkig

Het viertal is ervan overtuigd dat het de wil van God is dat mensen gezond en gelukkig zijn. “Zeker christenen”, zegt Sjoerd. “Tenzij je tegen God opstaat; mensen die rebelleren roepen een vloek over zich af.” Tonny: “Veel mensen vragen: als er een God is, waarom is er dan zoveel kwaad? Maar Gods hart is vol goedheid voor de mens. Wij willen in de praktijk brengen wat God voor ons leven wil.”

Geen zondaar

Ze concludeerden nog iets anders: vechten tegen de zonde hoeft niet meer. Sjoerd: “We zijn gedoopt door onderdompeling en ontvingen de doop met de Heilige Geest. We leerden dat met de doop je oude leven wordt afgesneden, dan ben je geen zondaar meer. Niet dat je nooit meer zondigt, maar je bent een heilige, gerechtvaardigd voor God. De macht van de zonde is verbroken. Het trekt niet meer aan je. We kregen een enorme honger naar het Woord en vroegen: wat wil God met ons leven?”

Genezing

Margreet verwacht tegenwoordig meer van God dan vroeger. “In geloof kunnen we ontvangen. We waren als christenen altijd afwachtend. We ontdekten dat je in geloof alles kunt ontvangen. Niet alleen vergeving van zonde, ook genezing, bevrijding, zegen, voorspoed. Dat zit allemaal in het offer van Jezus.”

Wijze bouwer

Gevraagd naar het kenmerkende van SRC zegt Margreet: “Genade, geloof, het werk van de Heilige Geest, discipelschap, horen en doen. De naam van onze kerk komt van de gelijkenis over de wijze en dwaze bouwer. Jezus zegt: degene die mijn woorden hoort en ze doet vergelijk ik met de wijze bouwer.” Tonny vindt hun theologie geen welvaartsevangelie. “Daarvan is een karikatuur gemaakt, over mensen die denken dat alles hen voor de wind zal gaan. De Bijbel is er ook duidelijk over dat je vervolgd wordt als je gelooft.” Margreet: “Rouw, pijn en ziekte horen bij het leven.” Sjoerd: “Je hebt tegenslagen, maar hoe ga je daarmee om? Ben je slachtoffer van je omstandigheden of heb je geleerd om te regeren?”

Evangelie verspreiden

Ze willen bezoekers van hun kerk ‘zicht geven op geestelijke principes’. Margreet: “Onze missie is: word discipel, wees discipel en maak discipelen. Hoe ben je een discipel, hoe ziet dat leven eruit? Daar helpen we mensen bij. We willen niet naar binnen gericht zijn, maar naar buiten gaan, het evangelie verspreiden.”

Powertraining

Een ledenbestand hebben ze niet. “Mensen sluiten zich aan op basis van commitment. We zijn met ongeveer twintig volwassenen en ongeveer twintig kinderen”, schat Margreet. Naast de zondagse diensten verzorgen ze een ‘powertraining’. Margreet: “We geven onderwijs over een thema in de Bijbel. Gods plan voor je leven bijvoorbeeld, of het vernieuwen van je denken. Uiteindelijk gaan mensen oefenen met de gaven van de Geest, zoals profetie, genezing, Gods stem verstaan.” Tonny: “De powertraining is interkerkelijk.”

Samenkomsten

De samenkomsten beginnen elke zondag om 10.00 uur in de Rehobothschool, Schoolstraat 4 in Hardinxveld-Giessendam. De leiders zoeken een centrale plek in de Alblasserwaard. Sjoerd: “Ik geloof dat de school snel te klein zal zijn.”

Website

Meer informatie op: solidrockchurch.nl