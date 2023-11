Voetveer Ameide-Jaarsveld mogelijk gered

JAARSVELD • Het voetveer De Overkant tussen Ameide en Jaarsveld Voetveer Ameide-Jaarsveld is mogelijk gered. Er hebben zich inmiddels belangstellende schippers aangemeld met het benodigde groot vaarbewijs.

Het voetveer heeft te kampen met een tekort aan schippers om volgend vaarseizoen, dat in april 2024 start, elke dag te kunnen varen. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd haakten enkele schippers af. Na een oproep in Het Kontakt en het AD Utrecht meldden zeven belangstellenden met een groot vaarbewijs zich aan bij bestuurslid Andries Nellestein.

‘’Of er beschikbare en betaalbare kandidaten bijzitten weet ik pas in januari volgend jaar als we gesprekken gaan voeren met de kandidaten,” aldus Nellestein. ‘’Ik was verbaasd over het aantal aanmeldingen, omdat een dure advertentie in een vakblad niets opleverde. Ik hoop dat we eruit komen, maar een belangstellende woont ver weg en een ander vraagt een fikse vergoeding. We gaan ons best doen om het voetveer, dat jaarlijks ruim 30.000 passagiers vervoert, zeven dagen per week te laten varen.”