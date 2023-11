Cadeaubon Postcode Loterij doneren aan Voedselbank Giessenlanden-Zederik

43 minuten geleden

Nieuws 153 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NOORDELOOS • Net als voorgaande jaren zullen de cadeaukaarten van de Postcodeloterij verzameld worden voor de Voedselbank Giessenlanden-Zederik.

De geactiveerde kaarten kan men inleveren bij de Albert Heijn in Giessenburg, de Kringloop in Ameide, Lexmond en Arkel of ze kunnen gestuurd worden naar Mariëlle de Jong aan de Martinus van Barneveltstraat 12, 4225 RH in Noordeloos.

De initiatiefnemers hopen weer een prachtig bedrag te kunnen doneren en zo de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank te helpen.