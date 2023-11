Jubileumlezing WAV door Ron Methorst van HAS Dronten

32 minuten geleden

Nieuws 98 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OTTOLAND • De Werkgroep duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (WAV) bestaat veertig jaar en viert dat met onder andere een lezing door Ron Methorst.

Methorst is lector Omgevingsgericht Ondernemen aan de Aeres Hogeschool Dronten. Op donderdagavond 9 november vertelt hij in Ottoland over de vraag: Als we kiezen voor meer biodiversiteit, hoe ziet dan de toekomst voor jonge boeren eruit? De lector heeft zijn lezing voorbereid met drie jonge boeren uit de streek: Chris van Wissen, Xander Beks en Mattias Verhoef.

Kans of bedreiging

Vanaf de start in 1983 zocht de WAV naar wegen hoe de landbouw kan verduurzamen. De organisatie deed veel ervaringen op en individueel sloegen boeren nieuwe wegen in. Nu worden er in de EU van alle boeren grote duurzame stappen verwacht; de ene boer ziet dit als kans, de andere als bedreiging.

Paneldiscussie

Het programma met de lezing begint om 20.00 uur. Ook zal Samuel Yaw Ofori uit Ghana iets vertellen over de toekomst van boeren in Ghana. Vanaf 21.00 uur is er een paneldiscussie met diverse mensen uit de streek. Na afloop, om ongeveer 22.15 uur, is er een drankje met een hapje.

Locatie

De avond vindt plaats bij Yuverta, school De Bossekamp, B 140 in Ottoland.