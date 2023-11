Stichting Welzijn Molenlanden organiseert Kerstborrel Ontmoetingsbijeenkomst

KINDERDIJK • Stichting Welzijn Molenlanden nodigt inwoners van de gemeente Molenlanden uit voor een gezellige Kerstborrel Ontmoetingsbijeenkomst op woensdag 13 december. Die wordt gehouden in De Klok in Kinderdijk en duurt van 13.00 tot 15.00 uur.

Deze ontmoetingsbijeenkomststaat volledig in het teken van ontmoeting, gezelligheid en het samen terugblikken op het afgelopen jaar.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen deelnemers genieten van een kort maar leuk en interactief programma, georganiseerd om de feestelijke sfeer van Kerst met elkaar te delen. Daarnaast wordt er gezorgd voor heerlijke hapjes en drankjes, zodat iedereen in een ontspannen setting met elkaar in gesprek kan gaan. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is de mogelijkheid om samen na te denken over toekomstige activiteiten en evenementen om de verbinding tussen inwoners in Molenlanden te bevorderen.

De Kerstborrel Ontmoetingsbijeenkomst is open en gratis voor inwoners van gemeente Molenlanden. Iedereen mag een vriend, buur of familielid meenemen, want samen genieten is altijd leuker.

Aanmelden kan via e-mail: info@stichtingwelzijnmolenlanden.nl. Of door te bellen naar 085-0066089. Voor meer informatie over Stichting Welzijn Molenlanden: www.stichtingwelzijnmolenlanden.nl.