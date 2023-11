Woezel & Pip vinden onderdak bij Van Hoorne Entertainment in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Kindermedia-bedrijf Dromenjager en Van Hoorne Entertainment hebben overeenstemming bereikt over de overname van Woezel & Pip naar het Molenaarsgraafse bedrijf.

Twintig jaar na Guusje Nederhorsts’ creatie van Nederlands favoriete hondjes hebben eigenaren Dinand & Lucy Woesthoff besloten dat nu het juiste moment is om Dromenjager door te geven, met als doel om Woezel & Pip’s plaats in het hart van Nederlandse kinderen voor de komende generaties te verankeren.

Van Hoorne Entertainment en Dromenjager werken al sinds 2008 zeer succesvol samen aan Woezel & Pip theaterproducties en evenementen. Het is deze geschiedenis, de gedeelde liefde voor het merk Woezel & Pip, het gezamenlijk bewezen succes en de ambitieuze plannen van Michael van Hoorne, die het voor Dromenjager tot de logische volgende stap maken om de droom aan Van Hoorne Entertainment door te geven.

Dinand en Lucy Woesthoff: “Woezel & Pip hebben inmiddels al met vele generaties kinderen door hun fraaie Tovertuin gerend sinds het eerste boek in 2005. Het is voor Nederlandse begrippen letterlijk een ongekend succes-sprookjesverhaal. Wij als Dromenjager, maar vooral wij als, Lucy, Dinand (en zeker ook Guusje), willen niets liever dan dat Woezel & Pip voor altijd zullen blijven doorspelen met alle kindjes, van overal. Nu, vanaf vandaag rennen onze vriendjes verder met het enthousiasme van Michael van Hoorne en iedereen bij Van Hoorne Entertainment. Onderweg naar heel veel fraaie, nieuwe dagen en nieuwe avonturen. Wat echt is, overleeft alles. Guusje. En nu dus ook ons. Dag Woezel & Pip, fijne hartevriendjes. We houden ontzettend veel van jullie. Wat zijn jullie leuk. Blijf maar fijn spelen. Voor altijd. Met alle kindjes van overal!”

Michael van Hoorne: “Het is voor mij en mijn bedrijf een ongelofelijk mooie en bijzondere dag, als je mag gaan werken met de leukste en liefste hondjes van het land, ben je een bevoorrecht mens. Werken met een merk wat zo tot in detail is uitgevoerd en met zoveel liefde en zorg is opgebouwd is ongelofelijk bijzonder en mooi. Woezel & Pip zijn al 15 jaar onderdeel van mijn leven, in die tijd heb ik veel mogen leren over de wereld van Woezel & Pip en vooral veel mogen leren van Lucy en Dinand over de kernwaarden van het merk. Ik zie al 15 jaar hoeveel impact deze twee hebben op kinderen en hun families. Het is een eer om met dat werk verder te mogen gaan en het toe te voegen aan ons prachtige bedrijf. We heten Woezel & Pip van harte welkom bij onze familie en we zullen ze met bijzonder veel liefde omarmen.”

De verhalen rond Woezel & Pip werden in 2001 door actrice/schrijfster Guusje Nederhorst bedacht en kwamen voor het eerst tot leven in een kinderboek met bijhorende liedjes. Sinds de oprichting van Dromenjager in 2007 groeide Woezel & Pip uit tot een van Nederland meest populaire kindermerken ooit. Met onder andere de meest bezochte Nederlands kinderanimatie film ‘Op zoek naar de Sloddervos’, meerdere tv-series uitgezonden in meer dan 25 landen, honderdduizenden boeken, bekroonde theatershows en vele partnerships met A-merken groeiden Woezel & Pip, sinds 2013 onder leiding van Lucy en Dinand Woesthoff uit tot een waar kinderfenomeen, waarbij jaarlijks een deel van de opbrengsten (meer dan 1 miljoen euro) aan de eigen stichting Guusje Nederhorst Foundation (hernoemd tot Stichting Het Vergeten Kind) en later Woezel & Pip’s Helpende Pootjes, werd gedoneerd.

Van Hoorne Entertainment is specialist op het gebied van familie-entertainment. Met al haar medewerkers creëert het bedrijf bijzondere en unieke belevenissen voor haar bezoekers, zowel klein als groot. Inmiddels produceerde Van Hoorne Entertainment al meer dan 80 familiemusicals waaronder Assepoester De Musical (bekroond met een Musical Award), Woezel & Pip, Brandweerman Sam, Peppa Pig en PAW Patrol. Ook heeft het bedrijf diverse televisieproducties gemaakt.