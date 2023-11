Oliebollenactie van Symphonia uit Hoogblokland

42 minuten geleden

Nieuws 158 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

HOOGBLOKLAND • Ook dit jaar kan men weer bij Symphonia uit Hoogblokland terecht voor heerlijke oliebollen.

De leden van de muziekvereniging komen ze op vrijdag 8 december thuis aan de deur bezorgen (uitsluitend in Hoogblokland en omstreken). Net als vorig jaar kosten ze 6 euro per zak van zes oliebollen

Bestellingen doorgeven kan tot 2 december via acties@symphoniahoogblokland.nl (vermeld daarbij de benodigde gegevens). Gewenste betaalmethode is contant, maar overmaken kan ook naar NL73 RABO 0322 2024 77 t.n.v. Muziekvereniging Symphonia Hoogblokland, o.v.v. uw naam en Oliebollenactie 2023. Als digitaal bestellen niet lukt, kan de bestelling ook telefonisch worden doorgegeven via 06-12529254.