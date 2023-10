Minister sust gemoederen, maar bouw van tweede Merwedebrug nog niet zeker: ‘Reële kans dat budget te laag is’

ALTENA • Komt er wel of geen nieuwe tweede Merwedebrug? Dit is een vraag die nog minstens drie jaar onbeantwoord zal blijven. Dat blijkt uit een brief van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Eerder dit jaar ontstond hier onduidelijkheid over nadat Dick van Klaveren, projectdirecteur van de A27 Houten-Hooipolder, tijdens een bijeenkomst over de verbreding van de A27 had gezegd dat de realisatie van de tweede Merwedebrug nog optioneel zou zijn. Deze uitspraak leidde tot grote verbazing.

Als reactie op deze uitspraak stuurde wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena een brief aan minister Harbers, waarin hij zijn zorgen uitsprak en aangaf dat verdere versobering van de plannen onbespreekbaar is voor de partijen die betrokken zijn bij de Slimme Aanpak A27. Dit zijn acht omliggende gemeenten, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland.

‘Project staat niet ter discussie’

De boodschap die Tanis namens deze partijen stuurde lijkt te zijn aangekomen bij minister Harbers. “Ik begrijp uw verbazing en verontwaardiging na de mededeling die gedaan is over het optioneel zijn van de realisatie van de tweede Merwedebrug. Laat ik daar helder over zijn, de nut en noodzaak van de uitvoering van het gehele project, inclusief Merwedebruggen, staat niet ter discussie”, schrijft Harbers in een reactie.

“Ik onderstreep het belang van de verbetering van de A27 Houten-Hooipolder. (…) Ik betreur dan ook dat door toedoen van mijn ministerie een ander beeld bij u en onze bestuurlijke partners is ontstaan.”

Toch geen zekerheid

Toch geeft de minister nog geen absolute zekerheid over de realisatie van een tweede Merwedebrug. Met de huidige aannemers is er nog geen prijs en planning afgesproken voor de bouw van de bruggen. Dat heeft te maken met een tweefasenaanpak die gehanteerd wordt. Toen tijdens het project A15 Maasvlakte-Vaanplein de wegen en bruggen op dat traject in één keer grootschalig aangepakt werden, liepen de kosten gedurende het project steeds verder op. Uiteindelijk heeft dit de aannemers honderden miljoenen euro’s gekost.

Om de verbreding van de A27 aantrekkelijk te maken voor aannemers, wordt de aanpak van de weg en de bruggen nu gescheiden. “De bouw van de Merwedebruggen blijft een complexe vervangingsoperatie, en op deze manier kunnen beide partijen risico’s beter beheersen”, schrijft Harbers.

Nog drie jaar wachten

Definitieve duidelijkheid over de planning en het benodigde budget komt na afronding van de eerste fase, waarin er meer zekerheid over de kosten en de uitvoeringsduur verkregen moeten worden. Dit duurt nog ongeveer drie jaar. “Dan zal ook bepaald moeten worden of de uitvoering in het bestaande contact wenselijk is, of dat een aanvullende aanbesteding noodzakelijk is in verband met het beheersen van het project”, aldus de minister.

“Ik ben me er terdege van bewust dat de aanleg van beide nieuwe Merwedebruggen van groot belang is. Ik onderken dat na de realisatie van de eerste nieuwe Merwedebrug er een flessenhals kan ontstaan met dagelijkse filevorming als de tweede Merwedebrug uitgesteld zou worden.”

Nachtmerrie

Die flessenhals zou een nachtmerrie betekenen voor wethouder Hans Tanis. Het is de vraag of de verbreding van de A27 überhaupt wel zin heeft, als het verkeer door het ontbreken van een tweede brug weer in de file komt te staan.

Tanis is blij dat minister Harbers een serieuze reactie heeft gegeven op zijn brief. “Maar ik houd wel zorgen. Er is een reële kans dat het bedrag dat voor de bruggen beschikbaar is te weinig blijkt te zijn. Het zal tegen die tijd aan de minister en/of de Tweede Kamer zijn om te beslissen of er extra middelen beschikbaar zullen komen voor een tweede brug.”

Zodra er meer duidelijkheid komt, wil Tanis met zijn betrokken collega’s ‘vol op het orgel’ om de urgentie opnieuw te benadrukken. “We schromen niet om de politiek naar deze regio te halen om de druk erop te houden. Dat heeft nu nog geen zin, omdat er eerst gerekend moet worden en er verkiezingen aankomen. Maar de betrokken partijen willen hier wel de aandacht op houden.”

Pleidooi voor extra middelen

Eerder pleitte wethouder Tanis al bij de minister voor extra geld voor de realisatie van de twee Merwedebruggen. Landelijk was er een pot geld voor het verbeteren van de infrastructuur, waarmee onder andere de verbreding van de A15 tussen Sliedrecht en Gorinchem bekostigd zou worden. Omdat de lopende projecten veel geld kosten, besloot de minister om de bestaande middelen opnieuw te verdelen. “Dit betekent dat geld dat bestemd was voor de A15 is toegekend aan andere projecten, waaronder de A27”, legt Tanis uit.

De wethouder van Altena heeft er toen voor gepleit om een deel van deze middelen beschikbaar te houden voor de bruggen. “Helaas is daar niet voor gekozen.”