BlauwZaam Symposium XII: ‘Waard om te ontdekken’

OTTOLAND • BlauwZaam, Den Hâneker en het Gebiedsplatform Alblasserwaard Vijfheerenlanden verzorgen op donderdag 26 oktober het sympisium ‘Waard om te ontdekken’.

Binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is veel dat het waard is om te ontdekken. Er zijn authentieke dorpskernen en elementen tegen die voor velen nog onbekend zijn. Veel betrokken inwoners en ondernemers zijn dagelijks bezig al dat moois voor de bezoekers te ontsluiten.

BlauwZaam, Den Hâneker en het Gebiedsplatform Alblasserwaard Vijfheerenlanden hebben gezamenlijk het initiatief genomen om het symposium dit jaar te houden met als thema waardevol toerisme. Om diverse vormen van recreatie die passen bij de authenticiteit en het ecosysteem van de streek voor het voetlicht te brengen.

“Wij geloven dat een breed gedragen visie op beleving van het landschap van groot belang is voor de toekomst van de streek. Wat goed is voor de bewoners is goed voor de bezoekers”, aldus de organisatoren.

Het Symposium op donderdag 26 oktober start met een inloop vanaf 15.00 uur. Het programma start om 15.30 uur. “Met elkaar willen we nadenken over recreatie passend bij die authenticiteit en dat ecosysteem en hierop een visie met elkaar te ontwikkelen.”

Het symposium wordt gehouden in Yuverta, Chr. vmbo te Ottoland, B 140. Opgeven voor deelname kan via www.blauwzaam.nl.