Joelle Westbroek uit Streefkerk wint schrijfwedstrijd Bibliotheek AanZet

1 uur geleden

STREEFKERK/GROOT-AMMERS • Ook dit jaar organiseerde de Bibliotheek AanZet Molenlanden weer een schrijfwedstrijden rond de Kinderboekenweek. Alle kinderen uit de groepen 6,7 en 8 werden uitgedaagd om een beginverhaal van Vivian den Hollander af te schrijven. Joelle Westbroek uit Streefkerk ging met de winst naar huis.

Donderdag 12 oktober was de prijsuitreiking in de bibliotheek van Groot-Ammers. Alle genomineerden uit de kernen in Molenlanden waren afgekomen op dit feestelijke moment. Bijna 400 kinderen uit de gehele gemeente deden mee met de schrijfwedstrijd. Er is genoten van alle spannende, ontroerende en leuke verhalen.

Uit handen van de bekende kinderboekenschrijver Vivian den Hollander ontving Joelle de beker voor de eerste prijs.