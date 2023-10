Samen Actief in Molenlanden activiteitenboekje uitgereikt

NIEUWPOORT • Brendy, uit groep 8 van de CBS Eben Haëzer in Nieuwpoort ontving afgelopen donderdag uit handen van wethouder Bram Visser het eerste exemplaar van het activiteitenboekje 2023/2024. Ze werd verrast met een vermelding in het activiteitenboekje en met een ingelijste print van haar sportieve en creatieve foto.

Samen met haar klasgenoten en de groepen 6 en 7 van deze basisschool werden ze ontvangen in het bewegingslokaal door de sport- en cultuurcoaches van de gemeente Molenlanden. Na een actieve en speelse quiz met veel hints, werd het langzaam duidelijk waarom ze hier aanwezig waren; de uitreiking van het activiteitenboekje.

“Een mooi voorbeeld dat creativiteit en sportiviteit soms ineens veel met elkaar te maken hebben, zagen we terug in de lessen ‘Green Screen’ van Forte muziek en cultuur kunstvakdocent Tom van Campenhout.” vertelt cultuurcoach Willeke van Rooijen.

“Tijdens deze lessen maakten de kinderen een schilderij of tekening van iets wat ze heel mooi of leuk vonden.” Daarna leerden ze een foto van zichzelf, met hulp van de docent, daarin te monteren. Brendy nam, nadat ze haar favoriete berg had getekend, voor de volgende les een complete klimuitrusting van haar vader mee naar school om zo klimmend gefotografeerd te worden. “Zo werd bergbeklimmen ineens een ‘levend’ kunstwerk!”

Binnen de gemeente Molenlanden organiseren veel aanbieders het hele jaar door sport-, muziek -, kunst-, cultuur- en techniekactiviteiten. Jaarlijks worden deze activiteiten in een boekje gebundeld en op alle basisscholen binnen de gemeente verspreid. Op de website en de socials van Samen Actief in Molenlanden staat het hele jaar door het meest actuele aanbod en kan je direct inschrijven voor een activiteit. Dankzij het platform Samen Actief in Molenlanden kunnen basisschoolleerlingen in Molenlanden ontdekken welke sport of creatieve activiteit het beste bij ze past. Maar ook activiteiten op het gebied van welzijn en weerbaarheid zijn toegevoegd in het aanbod.

Wethouder Bram Visser: “Als gemeente vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen kennismaken met sport en cultuur. Op het platform Samen Actief in Molenlanden staat een veelzijdig aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten. “In de meeste gevallen is deelname zelfs gratis.”

De activiteitenboekjes zijn voor de herfstvakantie uitgedeeld, zodat de kinderen tijdens deze vakantie kunnen kijken waar de interesses liggen en wat voor activiteit ze wel eens willen uitproberen.