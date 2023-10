Powertraining van start in de Alblasserwaard: praktisch leren om Jezus te volgen

BRANDWIJK • De boodschap van de Bijbel en de woorden van Jezus in de praktijk brengen: daar is de nieuwe Powertraining in Brandwijk op gericht.

Bijbelstudies zijn er te kust en te keur, zeker in de Alblasserwaard waar de kerken zondag aan zondag nog vol zitten. Maar wat gebeurt er met al die kennis van het christelijk geloof die op deze bijeenkomsten wordt opgestapeld? te weinig, vindt een aantal streekgenoten. Daarom bieden ze vanaf november de gratis Powertraining aan, met als ondertitel: ‘Wil jij Jezus volgen en daarin echt getraind worden?’.

“Horen en doen, dat is de basis”, lichten Tonny Wemmers uit Hardinxveld-Giessendam, Sjoerd Visser uit Bleskensgraaf en Joyce van den Dool uit Langerak toe. Sjoerd: “In Mattheüs 7 zegt Jezus dat je je geloof dan niet op zand, maar op de rots bouwt. Wij gunnen dat iedere christen en iedereen die nog niet tot geloof is gekomen. Er is nog zoveel meer rijkdom uit het Woord van God te halen dan alleen redding en vergeving van zonden: genezing, gezonde emoties, gelukkige huwelijken, het komt allemaal voort uit het in de praktijk brengen van het Woord van God.”

Tonny vult hem aan: “Daarom lees je daar ook over in de Bijbel; kort na de uitstorting van de Heilige Geest zag je hoeveel impact het had, duizenden mensen kwamen in korte tijd tot geloof. Wij verlangen naar diezelfde impact in onze tijd.”

Team

De Powertraining wordt gegeven door een team van Solid Rock en Be Rooted Ministries. Sjoerd en Tonny behoren bij het eerste geloofsgezelschap, sinds anderhalf jaar actief in de Alblasserwaard. Sjoerd: “Wij liepen rond met het plan om zo’n training op te gaan zetten. Op een bijeenkomst een half jaar geleden sprak ik Geert, de man van Joyce. Vanuit Be Rooted Ministries waren zij met vrijwel hetzelfde idee bezig. We hebben besloten om dit samen op te gaan pakken.”



Tijdens twintig avonden in het Mission Training Center aan de Brandwijksedijk 22a in Brandwijk gaan de deelnemers vanaf november met allerlei thema’s aan de slag. Begonnen wordt met de basis. Joyce: “Welke blokkades heb je zelf nog die in de weg staan, zoals trauma’s of teleurstellingen? Die rugzak willen we eerst leeghalen. Jezus Christus heeft alles al overwonnen; door dat verleden achter je te laten kun je verder groeien in je geloof.”

Diverse blokken

Het is een intensief traject. De initiatiefnemers raden aan om alle avonden bij te wonen. “Maar er zijn wel diverse blokken over bepaalde thema’s die je in overleg afzonderlijk kunt volgen.” Ze benadrukken het meerdere malen: de Powertraining is niet bedoeld voor perfecte mensen, voor superchristenen.

“We zijn zelf maar eenvoudig, hebben allemaal onze fouten. Maar we weten wel dat de Heilige Geest tot iedereen spreekt. Wij willen de deelnemers trainen in het herkennen van die stem, om te onderscheiden wat van de Heilige Geest is en wat van jezelf of van de duivel. Op een laagdrempelige en leuke manier gaan we samen oefenen met de gaven van de Heilige Geest.”

Daarbij komen thema’s als het leren doorgeven van wat de Heilige Geest aan je vertelt; profeteren, het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen aan de orde. “Een klein beetje geloof is al genoeg, God doet de rest. Het zijn soms best kwetsbare onderwerpen, waar veel onwetendheid over bestaat. Wij stellen onszelf ook kwetsbaar op en stellen ons open. Maar we zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat God nog zoveel meer voor ons klaar heeft liggen dan we nu al ervaren. Daarin willen we andere christenen en mensen die nog niet geloven heel graag meenemen.”

Spiritueel

Want, om daarop door te gaan, ook zonder enige ervaring met het christelijk geloof ben je van harte welkom om deel te nemen. “Daar houden we zeker rekening mee. Ben je bijvoorbeeld alleen spiritueel geïnteresseerd en wil je meer van de Bijbel te weten komen, schuif zeker aan. Maar ook als je al tientallen jaren naar een kerk gaat en bijvoorbeeld twijfelt of je wel een kind van God bent, zal de Powertraining echt een zegen zijn.”

Aanmelden en meer informatie: www.solidrockchurch.nl of www.berootedministries.nl. Woensdag 25 oktober is er van 20.00 tot 21.30 uur een vrijblijvende informatieavond aan de Brandwijksedijk 22a in Brandwijk. Inloop vanaf 19.45 uur.