Natuurwandeling in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk

50 minuten geleden

Nieuws 93 keer gelezen

KINDERDIJK • Ter ere van het 25-jarig jubileum als UNESCO Werelderfgoed kunnen natuurliefhebbers en avonturiers op vrijdag 27 oktober meelopen met een natuurwandeling.

Onder deskundige begeleiding zullen deelnemers de rijke biodiversiteit van dit historische erfgoed verkennen. Deze unieke wandeling wordt begeleid door Richard Slagboom, een gepassioneerde kenner van de natuur. Hij neemt de deelnemers mee op een ontdekkingstocht door de prachtige natuur. Deelnemers ontdekken verborgen schatten en bewonderen de verschillende planten, dieren en het ecosysteem van dit bijzondere gebied. De wandeling duurt van 09.30 tot 12.00 uur en deelname kost 7,50 euro per persoon.

Deelnemers worden verzocht comfortabele wandelschoenen te dragen en zich naar het weer te kleden. Het meenemen van een verrekijker wordt aanbevolen voor een nog betere ervaring. In het geval van slecht weer zal Richard een boeiende lezing geven over hetzelfde onderwerp in een overdekte locatie.

Aanmelden kan via https://tickets.kinderdijk.com/nl/natuurwandeling/tickets. Of kijk voor meer informatie op: www.kinderdijk.nl/evenementen/natuurwandeling.