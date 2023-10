Noordeloos krijgt woonzorgcomplex in monumentale boerderij

1 uur geleden

Nieuws 361 keer gelezen

NOORDELOOS • Ouders van jongeren met beperkingen willen aan de Noordzijde in Noordeloos een woonzorgcomplex bouwen met zestien zorgwoningen. Burgemeester en wethouders van Molenlanden gaan daarmee in principe akkoord.

Initiatiefnemer Dick Verspuij uit Noordeloos wil bouwen op de locatie Noordzijde 62. Op deze plek bevindt zich een oude woonboerderij die staat geregistreerd als gemeentelijk monument. De boerderij blijft staan.

Zorgverlener

“Het complex komt waarschijnlijk op de plek waar nu nog schuren staan”, aldus Verspuij. “Met twee andere ouderparen overleggen we over de vervolgstappen. Ook zijn we in gesprek met een zorgverlener. Waarschijnlijk komen er in de monumentale boerderij enkele centrale ruimtes, zoals een keuken en gemeenschappelijke woonkamer. Het gaat om een ouderinitiatief van ouders die een voorziening met een christelijke identiteit voor hun kinderen willen.”

Voorwaarden

Het college stelt wel een aantal voorwaarden aan het plan. Zo moet de initiatiefnemer middels een akoestisch onderzoek aantonen dat er geen beperkingen zijn vanwege de omliggende bedrijven, wegen en gebouwen en dat hiervan geen hinder wordt ondervonden. Ook moet de initiatiefnemer een ruimtelijke onderbouwing aanleveren. Verder moet archeologisch bodemonderzoek aantonen dat er geen archeologische waarden verloren gaan en moet een participatietraject in de buurt worden opgezet.

Adviescommissie

De adviescommissie omgevingskwaliteit zal het plan beoordelen op de historische kwaliteit en gaat na of de ontwikkeling past in de omgeving.