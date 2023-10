Geslaagde ‘Dag van de Ouderen’ in De Til in Giessenburg

GIESSENBURG • De organisatie van de Seniorenraad Molenlanden heeft veel complimenten mogen ontvangen over de geslaagde ‘Dag van de Ouderen’, die op vrijdag 6 oktober werd gehouden in zalencentrum De Til te Giessenburg.

Ruim 250 senioren uit Molenlanden genoten van een leuke dag. Ontmoeten, gezelligheid, muziek, informatie, discussie, samen lunchen en amusement waren de ingrediënten. Na ontvangst met koffie/thee en wat lekkers opende burgemeester Theo Segers deze dag. Segers sprak de aanwezigen meteen aan met “dat we de ‘Dag van de Ouderen’ maar moeten afschaffen”. Hij vindt dat elke dag een ‘Dag van de Ouderen’ is. “Over de vergrijzing spreken we vaak negatief, maar dan vergeten we even de vele vrijwilligers onder de ouderen. Onze lokale samenleving steunt wel op de vele gepensioneerde vrijwilligers!”

De eerste presentatie verzorgde huisarts Paulien Vermaas uit Arkel. De huisarts heeft de aanwezigen meegenomen in de veranderingen van de zorg en specifiek over het onderwerp ‘zorg voor ouderen nu en in de toekomst’. Zij benadrukte dat de komende jaren de zorgvraag blijft toenemen. De aanwezigen werden met voorbeelden uit de praktijk meegenomen en ook vragen over persoonlijke situaties kregen ruim aandacht. Paulien vertelde ook over het nieuwe beleid in de zorg. Namelijk over de drie thema’s: Zelf als het kan, Thuis als het kan, Digitaal als het kan. Ook hiervan werden voorbeelden met de zaal gedeeld.

Aansluitend verzorgde Rens Verberkt van de gemeente Molenlanden een presentatie over ‘woonvormen voor ouderen’. De rode draad bij dit onderwerp was de woonvisie van de gemeente Molenlanden. Wat zijn de (on)mogelijkheden waren de vragen over woonzorgconcepten bij zowel bestaande- als nieuwbouw. In goed overleg met de gemeente blijkt dat er vaak meer mogelijk is. Vragen over een inpandige mantelzorgwoning achter eenzelfde huisnummer moet in de toekomst mogelijk worden gemaakt, echter hiervoor zullen eerst de wettelijke regels aangepast moeten worden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan twee AOW’ers op één huisnummer. Ook waren er vragen over de toegankelijkheid in relatie tot de vele (bouwkundige)missers bij renovaties en nieuwbouw. Ongevraagd advies uit de zaal was dat ambtenaren bij bouwplannen meer vanuit het gebruik en de behoeften van ouderen moeten gaan denken en handelen.

Na de ochtendpresentaties zorgde een heerlijke lunch met muzikale omlijsting van Trio Sfeer voor de benodigde ontspanning. Na het lunchbuffet heeft zanger en entertainer Louis Verheul, met vrolijke liedjes, er een gezellige’ middag van gemaakt. Mede door steun van sponsors was deze dag een succes en dat geeft de Seniorenraad Molenlanden wederom de uitdaging om volgend jaar een ‘Dag van de Ouderen’ te gaan organiseren.