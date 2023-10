• Kyra: 'Ik denk dat we weleens onderschatten hoe het ertoe doet wat we doen'.

Kyra van der Grijn schreef winnende Groene Preek over klimaat

1 uur geleden

GOUDRIAAN • Kyra van der Grijn (19) uit Goudriaan schreef een preek over klimaatverandering en menselijk gedrag en won daarmee een aanmoedigingsprijs.

“Ik ben heel klein beetje een klimaatdrammertje”, zegt Kyra met een ontwapenende lach. Om vervolgens alles behalve drammerig te vertellen wat haar motiveerde toen ze besloot deel te nemen aan de GroenePreek-wedstrijd. Niet omdat ze dominee wil worden.

“Ik maak wel vaker een overdenking of preek. Vooral voor familie en vrienden. Ik heb er wel eens eentje in de kerk mogen houden, maar meestal is het voor ons gezin en hou ik hem gewoon aan de keukentafel.”

Positieve kijk

Aanleiding is meestal een vraagstuk dat haar bezighoudt. Aan de hand van de Bijbel gaat ze dan op zoek naar antwoorden. Ook het klimaat houdt haar bezig. “Ik maak me niet echt zorgen, maar vind wel dat we wat moeten doen. Ik zie wel het gevaar. De rapporten liegen er niet om, we moeten echt aan de slag. Ik denk nog wel dat we wat kunnen veranderen, ik heb er een positieve kijk op. Maar het is soms wel frustrerend dat niet iedereen er zo over nadenkt.”

Rust vinden

Het was Kyra’s oma die haar attendeerde op een prekenwedstrijd van Groene Kerken Nederland en het Nederlands Dagblad. De jury schreef dat de Goudriaanse opviel ‘met haar preek waarin ze reflecteert op het klimaatdebat en het rust vinden in de natuur, dicht bij God’. De derdejaars student aan de opleiding Management in de Zorg van de Hogeschool Utrecht viel ook op door haar jeugdige leeftijd.

Soorten mensen

Met haar bekroonde preek wil Kyra mensen verenigen, begrip kweken voor zowel duurzame types als ‘struisvogels’ en krachten bundelen.

“Je hebt vier soorten mensen”, denkt ze. “Struisvogels die de klimaatverandering ontkennen, een groep die denkt geen verschil te kunnen maken, een groep die wel wat doet maar geen drastische veranderingen doorvoert, ze eten misschien minder vlees, en de drammers. De laatste groep is fanatiek, deze mensen proberen echt hun leven om te gooien. Niet dat ze per se iedereen proberen over te halen, maar ze komen wel vaker in een discussie terecht, dat kan denk ik niet anders.”

Hele gehaktbal

In haar preek betoogt Kyra dat de vier groepen ‘dichter bij elkaar zitten dan je denkt’. “Vooral bij de twee uitersten komt de reactie voort uit angst, ook als je het ontkent. Vanuit de Bijbel zeg ik: beide kanten hebben iets goeds. Je hebt de plicht om voor de aarde te zorgen, maar in de Bijbel staat genieten ook heel erg centraal. Mensen die gewoon een hele gehaktbal eten in plaats van een halve genieten misschien wel meer van het leven. Dat mag ook, maar er is een spanningsveld. In ieder geval moeten al deze groepen met elkaar naar een punt komen. Ik vind het belangrijk dat mensen over het probleem nadenken.”

Tobbers en drammers

Zichzelf plaatst ze ‘een beetje tussen de tobbers en de drammers’. Vlees eet ze nog wel, maar minder. Makkelijk vindt ze dat niet. “Dan zit mijn broer gewoon een gehaktbal te eten en denk ik: lekker. Maar uiteindelijk weet ik: het smaakt toch beter als je het gevoel hebt dat je iets goed doet.”

Niet in vliegtuig

Ze koopt haar kleding en andere spullen vaak tweedehands en is medeorganisator van een kledingruilmarkt in haar dorp. En vliegen? “Nee ik stap niet in het vliegtuig. Misschien ooit nog, maar niet zolang je twee jaar vegetarisch eten teniet doet met één vlucht.”

Generatiegenoten

Klimaatverandering en menselijke invloed daarop, ze heeft het er vaak over met mensen. “Sowieso hier thuis en bij mijn opa’s en oma’s. Ook wel eens op een verjaardag. Ik denk dat we weleens onderschatten hoe het ertoe doet wat we doen. Ik heb het gevoel dat veel van mijn generatiegenoten verlamd zijn. Ze zien te veel problemen op zich af komen en doen dus niks.”

Lief

De Goudriaanse kerkenraad heeft haar gevraagd haar preek in haar eigen kerk te komen houden. “Dat ga ik doen, maar of ik het altijd even leuk vind om te doen…” Ze lacht. “Dat is weer een andere vraag. Schrijven vind ik leuker. In de kerk is het minder spannend dan ergens anders want mensen in de kerk mogen je sowieso niet veroordelen. Als ik voorin sta kijk ik naar alle hoofden en denk: ze zien er lief uit.”

Kyra zal haar groene preek houden op zondag 15 oktober, in de hervormde kerk van Goudriaan. Aanvang: 9.30 uur.

https://www.kerkgoudriaan.nl/