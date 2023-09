Jarige School met de Bijbel in Bleskensgraaf behield karakter

BLESKENSGRAAF • De School met de Bijbel in Bleskensgraaf bestaat honderd jaar. Veel verdween, maar sommige dingen bleven onveranderd. “Het leren van een psalmversje en het gebruik van de Bijbel zijn hetzelfde gebleven.”

Van de negen ‘hoofden der school’ die de school in een eeuw telde, is Corné Egas de meest trouwe. Geen van de directeuren haalde het aantal dienstjaren dat hij vandaag achter zijn naam mag schrijven: 26 jaar. “Ruim een kwart van de honderd jaar heb ik de leiding”, vertelt Egas. Terwijl op het plein aan de andere kant van het raam spelende kinderen joelen, blikt hij relaxed terug en vooruit.

Naar Ottoland

Ouders hebben ooit flink geknokt voor de komst van een christelijke school in hun dorp. “Ze begonnen al in 1899 met vergaderen over oprichting. In 1890 is de Eben Haëzer aan de Vuilendam in Ottoland opgericht. Kinderen uit Bleskensgraaf liepen elke dag daarheen. Deze school werd in de beginjaren voor een groot deel bekostigd door de ouders. Het werd makkelijker om een eigen school te beginnen toen er financiële gelijkstelling kwam. Dominee Enkelaar heeft toen het initiatief genomen voor de start.”

Betrokkenheid

“In Bleskensgraaf leeft nog steeds het gevoel dat het ‘onze’ school is, maar niet meer zoals in die begintijd. Het eigenaarschap werd vooral beleefd door bestuurders van de school. Het besturen gebeurde tot 2017 door vrijwilligers.” Betrokkenheid bij het bestuur liep gestaag terug. “In mijn beginjaren kwamen er nog vijftig ouders naar ledenvergaderingen, op het laatst waren dat er hooguit tien, vaak oud-bestuursleden.”

School krimpt

Het eerste schoolgebouw stond aan de Abbekesdoel. Het team bestond uit een schoolhoofd en één juf. Het gebouw is er niet meer, in de plaats kwam een kleine woonwijk aan het Meester Marcusseplein. De naam verwijst naar een schoolmeester. Het huidige gebouw aan de Korenbloemplaats dateert uit 1977 en huisvest ongeveer 380 leerlingen. “We zijn aan het krimpen, twee jaar geleden waren het er nog 420.”

Psalmversje

Gevraagd naar dingen die sinds de oprichting hetzelfde bleven zegt Egas: “Het leren van een psalmversje, de Bijbelverhalen, het gebruik van de Bijbel. Ik denk ook het gezag van de meester en juf, ik denk zij nog wel status hebben. Dat heeft denk ik ook met aard van de bevolking te maken.”

Beetje afstand

“Ik denk dat ik de laatste directeur ben die hier ook woont. Ik ben ook bestuurder van Karakter, het schoolbestuur van zes scholen in de regio; daar is nog één andere directeur die werkt waar hij woont. Dat geldt ook voor het team, weinig leerkrachten werken nog waar ze wonen. Dat heeft invloed, want na schooltijd vertrekken de mensen weer, dan zijn ze uit de gemeenschap. Dat geeft een beetje afstand en dat heeft voor- en nadelen.” Hij begrijpt de keuze van leerkrachten wel: “Je bent tegenwoordig als school open en transparant. De keerzijde is dat bijna alles gezien wordt.”

Verwachtingen ouders

Ouders weten de school goed te vinden. “Er is meer dynamiek tussen ouders en het schoolteam tegenwoordig. Ouders vinden ergens iets van en verwachten dat je daar wat mee doet. Ik kan me niet herinneren dat er in mijn begintijd een brief aan het schoolbestuur geschreven werd, door ouders met een klacht, maar het kwam voor. Nu is het contact veel directer, mensen reageren via app of mail. Dat vind ik positief. En dat moet je niet laten slepen: gelijk een afspraak maken. Het is belangrijk om transparant te zijn.”

Tevreden met koers

Wat hoopt Egas voor de toekomst van zijn school? “Ik hoop op een nieuw gebouw. Dit is heel langgerekt, de onder- en bovenbouw hebben nauwelijks contact met elkaar. Ik zou een gebouw willen waarin de gezamenlijkheid meer beleefd kan worden. Verder hoop ik dat de school qua identiteit zijn eigenheid bewaart. Het christelijke element wordt hier inhoudelijk echt beleefd. Daar heeft niemand kritiek op, al zijn er altijd mensen die van links en rechts wel eens vraag stellen. Negentig procent is tevreden met de koers die we varen.”

Niet-kerkelijke kinderen

Bij de start waren er geen leerlingen die niet naar de kerk gingen, denkt Egas. Nu is dat anders. “We vragen ouders of ze onze identiteit respecteren. De school heeft altijd een warm hart gehad voor álle kinderen, met de uitnodiging dat ze bij de Here Jezus mogen komen. We maken geen onderscheid tussen kerkelijke en niet-kerkelijke kinderen; alle kinderen krijgen dezelfde boodschap te horen.”

Om het jubileum te vieren is er op vrijdagavond 6 oktober een dienst in de Dorpskerk. Op zaterdagmiddag 7 oktober is er een reünie. Voor meer informatie: smdbbleskensgraaf.nl