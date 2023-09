Gemeente Molenlanden helpt COA: maximaal 30 extra asielzoekers in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De gemeente Molenlanden gaat 25 tot 30 asielzoekers extra opvangen. Vanwege de hoge instroom bij het COA heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan gemeenten gevraagd om extra opvangplekken.

Bij de start van de opvang van de asielzoekers op het industrieterrein in Bleskensgraaf is aan de voorzijde van het pand (aan de kant van de Melkweg) een opvang voor vrouwen gerealiseerd. Om diverse redenen is deze vrouwenopvang uiteindelijk naar de achterzijde verplaatst. De oude plek is in principe opgezegd, maar alle voorzieningen zijn nog aanwezig. Deze ruimte zal worden ingezet voor de extra opvang van vluchtelingen.

Bij het verlengen van de tijdelijke opvang is destijds met de Vereniging van Eigenaren afgesproken dat de opvang stopt in maart 2024. Gezien het grote gebrek aan opvang is de verwachting dat deze extra opvang ook zal duren tot maart 2024.