Zoon onderduikkinderen in Brandwijk rijdt route ondergedoken grootvader

19 minuten geleden

BRANDWIJK • Willem-Jan Niesert en zijn vrouw reden afgelopen week de route die zijn opa, Wilhelm Heinrich Niesert, in 1944 aflegde om op zijn onderduikadres in Brandwijk te komen.

De tocht begon in de Antonius Abt te Hatert, een plaatsje bij Nijmegen waar hij tijdelijk gelegerd was. “Via Elst, Zevenaar, Doetinchem, Zutphen, Apeldoorn en Wijk bij Duurstede kwamen we op 21 september aan in Gorinchem”, vertelt Willem-Jan Niesert.

Na een omkleedpartij in het Gasthuissteegje werd zijn grootvader destijds op de fiets naar de Gijbelandsedijk 93 gebracht. Daar was zijn onderduikadres bij Aart-Jan de Vos en zijn vrouw Adriana Terlouw.

Aan de Gijbelandsedijk wachtte de huidige bewoner - en destijds speelkameraadje van de kinderen van het ondergedoken echtpaar Niesert - Hendrik Boele hen in de deuropening op. Daarnaast gingen zij langs bij het graf van Aart-Jan en Adriana. “We hebben daar stilgestaan en onze gedachten laten gaan over datgene wat zij voor de familie Niesert hebben gedaan. Beide momenten beleefden wij zeer emotioneel.”

