video

Unieke beelden uit 1945 van onderduikers aan Gijbelandsedijk in Brandwijk

1 uur geleden

Nieuws 321 keer gelezen

BRANDWIJK • Er zijn al veel verhalen verteld over de Tweede Wereldoorlog, maar bijna tachtig jaar na de bevrijding duiken er toch nog nieuwe op.

Een rouwkaart uit de jaren vijftig die Hendrik Boele (88) in zijn woning in Brandwijk vond, zorgde ervoor dat de onderduikkinderen Paul en Marijke Niesert na tientallen jaren voor het eerst weer op hun onderduikadres aan de Gijbelandsedijk terugkwamen. Hun verhaal staat deze week in Het Kontakt.

Daarnaast bleken er in 1945 ter gelegenheid van een huwelijksjubileum van het echtpaar Niesert bij de boerderij aan de Gijbelandsedijk 93 unieke filmbeelden te zijn gemaakt. Hierin zijn het onderduikgezin en het echtpaar Aart-Jan en Adriana de Vos te zien, onder meer tijdens de dagelijkse bezigheden rond de boerderij.