Flo van Dam wil starten met culturele ontwikkelingsplek voor jongeren in Langerak

41 minuten geleden

LANGERAK • Een culturele ontwikkelingsplek voor jongeren uit de Alblasserwaard oprichten; dat wil Flo van Dam, die momenteel stage loopt bij het Haute Cultuurhuis in Langerak, realiseren. Als aftrap is er op deze locatie woensdag 27 september het evenement Klets je Kunst.

Op dit moment zijn er volgens Flo van dit soort plekken nog heel weinig in de omgeving. “Wij willen dat de jongeren hier uit de buurt een plek krijgen om ook hun creatieve kant te ontdekken en ontwikkelen.”

De eerste stap om dit plan vorm te geven is door het te bespreken met de jongeren zelf. Flo: “Hoe het hele project er precies uit gaat zien, weten we dus nog niet. Het zou kunnen gaan om persoonlijke begeleiding, workshops, werken met professionele kunstenaars, er is nog van alles mogelijk. Wij hopen tijdens Klets je Kunst juist echt van de jongeren te horen te krijgen waar zij behoefte aan en zin in hebben.”

Aanmelding

De doelgroep is 15 tot 25 jaar. Tijdens de Klets je Kunst-avond kunnen jongeren zelf laten zien waren ze goed in zijn, of dat nu toneelspelen, dansen, muziek maken of gedichten schrijven is. “Wij luisteren graag naar jouw ideeën en gebruiken die om het uiteindelijke plan vorm te geven.”

De aanvang is 19.00 uur, de avond duurt tot 21.00 uur. Voor meer informatie en aanmelding kunnen belangstellenden contact opnemen met Flo van Dam via 06-3717 4807. Het Haute Cultuurhuis is te vinden aan de Lekdijk 96.