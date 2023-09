OP pleit voor innovatieve methode om PFAS op te ruimen

PAPENDRECHT • De fractie van Onafhankelijk Papendrecht (OP) wil dat de provincie zich gaat buigen over een techniek die in Amerika succesvol wordt gebruikt om PFAS op te ruimen.

Het gaat om de ‘Supercritical Water Oxidation as an Innovative Technology for PFAS Destruction’. Dit is een methode die door de EPA (Environmental Protection Agency), het Amerikaanse federale milieuagentschap, wordt voorgeschreven om PFAS en GenX hulpstoffen direct bij de bron, de fabriek, te verwerken.

“Deze verwijderingsmethode wordt volgens ons toegespeelde informatie al verplicht ingezet in Amerika en succesvol toegepast bij de fabriek in Fayetteville, een fabriek die vergelijkbaar is met de Chemoursfabriek in Dordrecht”, laat Ruud Lammers van OP weten.

De effectiviteit van deze methode zou boven de 99,99% liggen. Ruud: “Dit lijkt ons derhalve interessant om nader te laten onderzoeken, en om het RIVM op de kortst mogelijke termijn om advies te vragen, en bij gebleken geschiktheid wat ons betreft zo snel als mogelijk door de provincie in te laten voeren bij de fabriek van Chemours in Dordrecht.”

Het is volgens OP mogelijk geen goedkope oplossing. “Maar willen we een aanvang kunnen nemen met het opruimen van de PFAS vervuiling op en onder het fabrieksterrein in Dordrecht, die naar verluidt erger is dan de PFAS-vervuiling van de Westerschelde, dan zijn onconventionele maatregelen onontkoombaar.”