Bijzondere maquette van 150 jaar oud gemaal afgeleverd in Kinderdijk

1 uur geleden

Nieuws 201 keer gelezen

KINDERDIJK • In het oude Wisboomgemaal in het molengebied bij Kinderdijk is dinsdag 29 augustus, door De Haan Verhuizingen in Alblasserdam, een bijzondere en zeer gedetailleerde ‘levende’ maquette geplaatst van het Wisboomgemaal van zo’n 150 jaar geleden.

Drie mannen hebben hier in de afgelopen 3,5 jaar hard aan gewerkt. Het is de bedoeling dat de maquette, waarbij onder meer de raderen kunnen draaien, de verlichting kan branden en waarbij rook uit de schoorsteen komt, in december officieel in gebruik wordt genomen.

Initiatiefnemers voor de bouw van de maquette zijn Jan Walpot, Olaf Koch en Jan Blonk. Laatstgenoemde vertelt: “Wij zijn een kleine groep vrijwilligers van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en zijn in 2019 begonnen aan de realisatie van een maquette van het Wisboom stoomgemaal, zoals dat vanaf de bouw in 1868 tot de eerste renovatie in 1905 heeft bestaan. Ik werd in 2019 benaderd door de voormalig directeur van de SWEK met de vraag of het mogelijk was om zoiets te organiseren. We zijn toen met de archivaris in het archief gedoken en kwamen tot de conclusie dat het mogelijk is.”

Enkele duizenden uren werd er aan het project gewerkt. Jan Walpot: “Aanvankelijk was er van de stoommachine alleen een boven- en zijaanzicht, maar gelukkig kwamen er later nog enkele doorsneetekeningen bij. Het bestek was handgeschreven en dus moeilijk leesbaar. De maten waren in el, palm en duim. Gelukkig bleek dat de maten wettelijk gelijk waren gesteld aan meter, decimeter en centimeter. We hebben afgesproken de maquette te bouwen op schaal 1:32.”

De drie vrijwilligers hebben allen een technische achtergrond. Jan Blonk is al meer dan dertig jaar modelbouwer en het drietal heeft de maquette zo gemaakt, dat de kans volgens hen groot is dat iemand die de maquette voor de tweede of derde keer ziet, telkens weer nieuwe dingen ziet.

Dinsdagmiddag hebben de vrijwilligers nog een laatste detail aan de maquette toegevoegd. Namelijk: drie uitrustende mannen op een bankje, voor de ingang van het gemaal. Een verwijzing naar de drie makers van de maquette.

De maquette wordt in de komende maanden computergestuurd. Hiervoor wordt momenteel nog software geschreven. Het is de bedoeling dat de verlichting gaat branden, de schepraderen gaan draaien, rook uit de schoorsteen komt en meer authentieke details.

De Haan Verhuizingen verzorgde dinsdag het transport van de maquette van het Wisboomgemaal in Kinderdijk. Met grote zorg en precisie werd de maquette uit een vrachtwagen gehaald en half gekiept door de deur van het oude gemaal naar de juiste locatie gebracht.

Via het Modelbouwforum is voor geïnteresseerden nog veel meer informatie over het project te vinden.