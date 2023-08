Film Dark Waters en discussie over Chemours en PFAS

SLIEDRECHT • De Sliedrechtse actiegroep Gezondheid vóór Alles organiseert op woensdagavond 6 september vanaf 19.00 uur een film- en discussieavond in de filmzaal van ASVZ De Merwebolder aan de Touwbaan 1 in Sliedrecht met als hoofdthema de film Dark Waters.

Deze film gaat over de zware PFAS vervuiling in de directe omgeving van de Dupont fabriek in Parkersburg, West Virginia, USA. Deze film geeft niet alleen een goed beeld van de langdurige juridische strijd door advocaat Robert Bilott, maar ook van de manier waarop Dupont destijds daar met de gezondheids- en milieuklachten van de omwonenden en overheden omging.

Dat begint met simpelweg ontkennen, daarna de autoriteiten en advocaten overstelpen met vele duizenden tijdrovende bewijsstukken, dat ‘het allemaal niet zo’n vaart loopt’, vertragen, traineren, enzovoorts.

“Niet alleen de fabriek van Dupont/Chemours in Dordrecht is een vrijwel exacte kopie van die in Parkersburg/USA, ook de handelwijze van de Chemours-directie is een kopie van het in Amerika gevoerde bedrijfsbeleid”, vindt de actiegroep. Dit werd volgens de actiegroep nog eens pijnlijk duidelijk tijdens de recente hoorzitting van mevrouw An Lemaire en Frenk Hulsebosch in de Tweede Kamer.

Omwonenden zijn uitgenodigd voor de film en de forumdiscussie. Daarbij zijn diverse deskundigen aanwezig: prof. Dr. Jacob de Boer, emeritus hoogleraar van de Vrije Universiteit Amsterdam, Roelof Bosma, redacteur en presentator van het BNN-Vara programma Zembla, Ir. Chiel Jonker, PFAS specialist van de Universiteit van Utrecht en onder voorbehoud ook enkele burgemeesters en wethouders van de Drechtsteden gemeenten.

De toegang, alsmede koffie en frisdrank, is gratis, waarbij op een aantal plaatsen in de filmzaal collectebussen staan voor een vrijwillige bijdrage.

Er zijn inmiddels ruim 2500 aangiftes gedaan in de strafrechtzaak door advocaat Bénedicte Ficq.

Die aangiftes zullen op maandagmorgen 4 september om 11:00 uur worden overhandigd aan de rechter-commissaris van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. De Sliedrechtse voormannen van de actiegroep zullen daarbij ook aanwezig zijn.