‘Burgemeester’ en oudste inwoner Kinderdijk openen Molenmarkt

54 minuten geleden

KINDERDIJK • De traditionele Molenmarkt is terug in Kinderdijk-dorp en wordt op vrijdag 8 september op een bijzondere manier geopend. Namelijk door de ‘Burgemeester van Kinderdijk’ Cees van den Heuvel, het welbekende gezicht achter het heuse Kinderdijkse museum. En dat doet hij samen met Roel Hansum, met zijn 95 jaar de oudste inwoner van Kinderdijk.

Op 8 september is er van alles te beleven in het molendorp, waar de verlichte Molenmarkt, ook volgens traditie, valt in de verlichte Molenweek (van 1 tot en met 9 september, met uitzondering van zondag 3 september).

Op de Schansweg, bij De Zwerver, langs de Beatrixweg, in de speeltuin, achter de kerk, rondom De Klok, bij bakkerij ‘Ons Dagelijks Brood’ en natuurlijk bij de verschillende kinderkleedjes is er als vanouds op 8 september van alles te eten en te drinken, te shoppen en te onderhandelen over een goede prijs, oude bekenden te ontmoeten, te luisteren naar muziek en gezellig geroezemoes.

Er zijn meer dan 70 verkooppunten -met dank aan marktmeester Michel van Zeben- en voor de liefhebbers is er nog plaats voor een aantal kramen. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met: info@kinderdijksemolenmarkt.nl.

De verlichte Molenmarkt 2023 is op 8 september van 16.00 tot 22.00 uur. Om 16.00 uur is de feestelijke opening door de Kinderdijkers Cees en Roel, naast De Klok op de Schansweg. Behalve de kraampjes en verkooppunten is er muziek met Andy en zijn band ‘Red Barn’ in de Franse zaal van café ‘De Klok’. Hij zingt over de geneugten en ongeneugten van het leven, gedragen door een vrolijke noot en een gevoelige snaar. Ray Sanders (Sander van Est) treedt als vanouds op in café ‘De Klok’. Er zijn tijdens de Molenmarkt ook jeugdactiviteiten bij vv De Zwerver.

Speciaal hiervoor aangelegde fietsenstallingen zijn te vinden op het terrein van IHC en op het Pot-terrein (ook wel bekend als het ‘De Joode-terrein’). Voor de organisatie van de Molenmarkt zijn extra vrijwilligers nodig bij de op- en afbouw. Aanmelden als vrijwilliger kan nog steeds op info@kinderdijksemolenmarkt.nl.