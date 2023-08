Cast start repetities van nieuwe familiemusical Rapunzel

6 minuten geleden

Nieuws 80 keer gelezen

MOLENAARSGRAAF • Op donderdag 24 augustus werd door middel van het aansnijden van een smakelijke taart de start van de repetitieperiode voor de nieuwe familiemusical ‘Rapunzel De Musical’ gevierd.

Met Rapunzel De Musical voegt Van Hoorne Entertainment een nieuwe voorstelling toe aan hun reeks sprookjesmusicals. Rapunzel De Musical zal vanaf 22 september te zien zijn in verschillende theaters door heel Nederland.

Van Hoorne Entertainment brengt al meer dan 15 jaar lang de welbekende sprookjesverhalen tot leven op het toneel. Door een twist te geven aan de sprookjesverhalen weet de producent ieder jaar weer families te betoveren met een prachtige voorstelling.

Een begrip

Jaarlijks bezoeken ruim 125.000 bezoekers de sprookjesmusicals van Van Hoorne Entertainment waardoor de voorstellingen uitgroeiden tot een waar begrip. Zo werden de voorstellingen Belle en het Beest de Musical (2022) en Assepoester De Musical (2023) bekroond met de Musical Award voor Beste Familiemusical.

Met groot enthousiasme zet Van Hoorne Entertainment de sprookjestraditie dit theaterseizoen voort met ‘Rapunzel De Musical’. In deze betoverende musical zal Sita Vermeulen de rol van Rapunzel spelen; een mooie prinses met prachtige lange, magische haren. Zoals het publiek inmiddels is gewend van Van Hoorne Entertainment zal er ook een flinke doses humor worden toegevoegd aan dit verhaal. Dit samen met de schitterende muziek, de prachtige kostuums en het mooie decor wordt het een glansrijke voorstelling geschikt voor de hele familie.

Het verhaal

Rapunzel is een mooie, nieuwsgierige prinses met prachtige lange, magische haren die alleen kunnen worden geknipt met de speciale gouden schaar. Terwijl Rapunzel met haar moeder, de koningin, het hele land doorreist op zoek naar de kapper die in het bezit is van een gouden schaar, ontmoet ze kappersknecht Tobias.

Hij is op slag verliefd op Rapunzel. Maar als blijkt dat ook de molenaarszoon zijn oog op Rapunzel heeft laten vallen, raakt ze verwikkeld in een hilarische strijd om haar hart. De molenaarszoon besluit de prinses te ontvoeren en op te sluiten. In eenzaamheid droomt Rapunzel van een dappere man die haar zal bevrijden. Zal het Tobias lukken haar te vinden? En komen haar lange haren dan misschien toch nog van pas?

Rapunzel De Musical is van 22 september 2023 tot en met 23 juni 2024 te zien in theaters door heel het land en belooft een magisch uitje te worden voor de hele familie.