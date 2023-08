Bert en Beppie de Vaal uit Nieuw-Lekkerland 60 jaar getrouwd

NIEUW-LEKKERLAND • Bert en Beppie de Vaal uit Nieuw-Lekkerland waren op maandag 21 augustus 60 jaar getrouwd. Burgemeester Theo Segers kwam hen donderdagmiddag 24 augustus feliciteren met deze mijlpaal.

In het werkzaam leven was Bert (85) vergroeid met L. Smit & Zn. (later IHC) in Kinderdijk. Daarnaast was hij veertien jaar kerkvoogd en betrokken bij de bouw van de Rehobothkerk aan de Middelweg in Nieuw-Lekkerland.

Zijn hobby’s zijn de plantenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht, bezig zijn in de moestuin en streekhistorie. Beppie (84) houdt van creatieve dingen en zij is nog altijd actief met het presenteren van het verzoekprogramma bij Kerkklok Radio.