Fout met vergunningaanvraag vluchtelingen Boerenklaas door samenloop omstandigheden

BRANDWIJK • Personeelstekort en een fout in het systeem hebben ertoe geleid dat de gemeente Molenlanden te laat was met de vergunning voor de inspraak van de opvang van minderjarige, alleenstaande vluchtelingen in de Boerenklaas in Brandwijk.

Dat meldt de gemeente Molenlanden in een reactie op vragen die het CDA hierover stelde. Er ging geen intern alarmsysteem af toen de termijn voor de aanvraag van de vergunning ging verstrijken. Inmiddels is de administratie weer bezet en zijn aanpassingen in het systeem gedaan om herhaling te voorkomen, aldus de gemeente.

Het CDA vindt dat de gemeente zich danig in de vingers gesneden heeft met de manier waarop de vergunningaanvraag en de inspraak gedaan is van de opvang van minderjarige, alleenstaande vluchtelingen in de Boerenklaas in Brandwijk. Doordat de beslistermijn van de vergunning verlopen was, moest de vergunning van rechtswege verleend worden.

Dat betekent dat de uiteindelijk afgegeven standaardvergunning daardoor nauwelijks voorschriften bevat. De omwonenden willen voor hun veiligheid echter graag garanties hebben. In een bezwarenprocedure wordt het besluit van de vergunning echter heroverwogen en dan kunnen alsnog, tot op zekere hoogte, voorschriften worden verbonden aan de vergunning, meldt de gemeente.

Daarnaast geeft de gemeente aan dat ze aandacht hebben voor de reacties die het plan voor de plaatsing van minderjarige vluchtelingen in de Boerenklaas oplevert in de gemeenschap. “Zoals ook in het krantenartikel staat aangegeven heeft de gemeente continue gehandeld in de vooronderstelling dat er, gezien er weinig reacties waren op de brief van februari, er niet veel weerstand was over dit idee”, aldus het gemeentebestuur in haar reactie op vragen van het CDA.

“Bij de informatieavonden kwamen we erachter dat er bij de huis-aan-huis brief voor Brandwijk en Molenaarsgraaf niet bij ieder adres (tijdig) is bezorgd. Dat vinden wij als gemeente erg vervelend,

omdat wij dus continu in de veronderstelling waren dat de communicatie goed is gegaan”, vervolgt het gemeentebestuur. “Uiteraard neemt de gemeente de signalen die zij krijgt mee in de vervolgprocedure.”

Het CDA ging ook nog in op signalen dat de gemeente Molenlanden nog twee alternatieve locaties zou hebben om jonge vluchtelingen op te vangen, maar daarvan is volgens het gemeentebestuur geen sprake. Er is op dit moment maar één mogelijke plek om vluchtelingen op te vangen. En dat is bij de Boerenklaas.