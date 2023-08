Vierde editie Blauwalg Festival biedt muzikale en culinaire verrassingen

GOUDRIAAN • Op zaterdag 2 september tovert de organisatie van het Blauwalg Festival het strandje bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan om tot een gezellig festivalterrein vol muzikale verrassingen.

Voor de vierde keer op rij brengt het festival de beste opkomende muzikale acts van Nederland samen met lokale culinaire hoogtepunten.

Van indie-rock en pop tot elektronische klanken, het Blauwalg Festival heeft voor elk muziekliefhebber iets te bieden. Net als vorige jaren is het festival een broedplaats voor muzikaal talent en biedt het de bezoekers de kans om deze muzikale parels als eerste te ontdekken.

Dit jaar staat onder andere de Amsterdamse band Queen’s Pleasure op het podium in de plas. Ze waren de afgelopen jaren al te horen op NPO1 bij Khalid en Sophie en bij NPO3FM en staan in december in Paradiso.

Door de unieke locatie, de sfeer en foodtrucks is het festival geschikt voor de bezoeker die op zoek is naar een dag vol gezelligheid met vrienden, het gezin of onbekenden. Het Blauwalg Festival begint om 14:00 uur en gaat door tot 01:00 uur.

Eerdere artiesten die op Blauwalg stonden en die inmiddels festivalweides op grote festivals zijn doorgebroken, zijn Wodan Boys, Waltzburg en The Vices. De volledige line-up van dit jaar bestaat onder meer uit Queen’s Pleasure, POM, Bongloard, The Meadows, Great Joy, Holysloot, Johan en Jeppe en DJ Redbeard.

Meer informatie over de line-up en de kaartverkoop is te vinden op www.blauwalgfestival.nl.