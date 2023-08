Seniorenreis vanuit Hoogblokland naar de Rozenhof

1 uur geleden

HOOGBLOKLAND • Vanuit het ouderenwerk van Hoogblokland wordt er op woensdag 20 september een reis georganiseerd naar De Rozenhof in Lottum.

Onderdeel van het programma zijn een rondleiding door de prachtige rozentuin en informatie over het telen van rozen.’Daarna volgt een bezoek aan het plattelandsmuseum Duinhove in Uden, waar vervolgens een dinerbuffet klaar staat.

Het vertrek is om 12.15 uur en om 21.00 uur is de terugkomst in Hoogblokland. De prijs is 62,50 euro. Opgeven kan bij mevrouw M.de Groot via 06-40279888.