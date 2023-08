Molenlanden gaat zwaar verkeer bij de Vuilendam weren

1 uur geleden

Nieuws 486 keer gelezen

VUILENDAM • Op de Vuilendam in Brandwijk gaat vanaf 25 augustus zwaar verkeer weren op delen van de Damseweg en de wegen A en B in Ottoland. De gemeente Molenlanden ziet zich hiertoe genoodzaakt doordat de hinder en klachten toenamen.

Vooral zware vrachtwagens en landbouwvoertuigen geven trillinghinder voor de bewoners van woningen langs delen van deze wegen. Het zware bestemmingsverkeer kan een ontheffing aanvragen.

Uit onderzoek is gebleken dat zware vrachtwagens en landbouwvoertuigen de meeste overlast geven. Met de tijdelijke maatregel probeert de gemeente het ‘niet-bestemmingsverkeer’ te weren. Zwaar verkeer dat niet persé over de Vuilendam hoeft te rijden, moet een andere route naar hun bestemming kiezen. De reconstructie van de Damseweg is in voorbereiding. Tot die tijd hoopt de gemeente hinder voor de bewoners te verminderen en schade aan woningen te voorkomen.

Zoeken naar balans

De tot nu toe genomen maatregelen en acties zoals bebording, een matrixbord en gesprekken met ondernemers hadden helaas onvoldoende effect. Wethouder Lock: “Met deze tijdelijke maatregel hoopt de gemeente het zwaar verkeer te weren dat goede alternatieven heeft. Het is zoeken naar de balans tussen leefbaarheid en ondernemerschap. Ik begrijp dat deze situatie al lange tijd zeer vervelend is voor de bewoners.”

Hij vervolgt: “We verwachten van de ondernemers nu een inspanning. We hopen dat deze maatregel effect sorteert en ondertussen werken we aan structurele oplossingen.”

Onderzoeken

Een combinatie van maatregelen om de hinder te beperken is in voorbereiding of wordt onderzocht. Onder andere het 15-tonsbeleid wordt tegen het licht gehouden. Ook start de gemeente in september als proef met de plaatsing van een anti-trilling scherm bij een aantal woningen. En de reconstructie van de Damseweg is volop in voorbereiding.

Bewoners en bedrijven in de omgeving van de Vuilendam zijn per brief geïnformeerd. Het zware bestemmingsverkeer (vracht- en landbouwverkeer) kan een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Het team verkeer verwerkt de aanvragen zo snel mogelijk, zodat de plaatselijke bedrijven zo min mogelijk hinder hebben van de maatregel. Zwaar verkeer zonder ontheffing kan een bekeuring verwachten.