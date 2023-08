Jubilaris bij Korteland Motoren in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Korteland Motoren uit Hardinxveld-Giessendam vierde op donderdag 10 augustus het 25-jarig jubileum van Marcel van der Ben.

Ruim 35 jaar geleden kenden Sjaak Korteland en Marcel van der Ben elkaar van hun baan als vrachtwagenchauffeur bij de Melkunie. Toen Sjaak ruim 28 jaar geleden de zaak aan de Nijverheidsstraat opende kwam Marcel al snel in dienst, verzot als hij was en is op motoren.

Marcel werd donderdag, samen met zijn vrouw, thuis opgehaald met een leuk We love oldtimers busje waarmee hij in de middag door de Alblasserwaard mocht toeren. In de avond werd hij tijdens een diner met al het personeel van Korteland Motoren in het zonnetje gezet met toespraken en mooie cadeaus. De Bovag reikte Marcel , naast een cadeau, een zilveren Bovag speld uit vanwege zijn 25-jarig dienstverband.