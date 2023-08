Goudriaan zoekt plek voor MultiFunctionele Accommodatie

53 minuten geleden

Nieuws 270 keer gelezen

GOUDRIAAN • De locatie van basisschool De Fakkel in Goudriaan is niet langer de voorkeurslocatie voor een MFA in het dorp.

Aanvankelijk zag de gemeente Molenlanden de huidige locatie van basisschool De Fakkel als beste plek voor een MFA (MultiFunctionele Accommodatie), maar tot opluchting van de stuurgroep MFA is dat niet langer zo.

Te klein

Voorzitter Ronald Vonk: “Locatie De Fakkel heeft zeker niet de voorkeur van de stuurgroep. De gemeente heeft nu ook geconstateerd dat de locatie erg klein is om een MFA op te huisvesten. De stuurgroep kijkt naar de beste, integrale oplossing voor een MFA, inclusief de mogelijkheden voor de vrijkomende locaties. We hebben met wethouder Bram Visser besproken dat we als stuurgroep het initiatief nemen. Daarom hebben we in juli een notitie opgesteld waarin we beschrijven welke vervolgstappen we nu voor ons zien.”

Ontmoetingsruimte

De stuurgroep wil graag verschillende gebouwen samenvoegen. Uit een enquête in het dorp bleek eerder dat er behoefte is aan meer vergaderruimte dan dorpshuis De Multistee nu biedt. En ook aan ruimte voor bijeenkomsten voor de jeugd en een ontmoetingsruimte voor allerlei andere activiteiten van onder andere de kerk en verenigingen. Daarnaast gaven inwoners aan dat er behoefte is aan woningen voor senioren en jongeren. Van de ondervraagde inwoners is 95 procent voorstander van een nieuw MFA.

Klimaat school

Wat het onderwerp prangend maakt is dat er een besluit moet worden genomen over renovatie of nieuwbouw van basisschool De Fakkel en dat kinderopvang Alles Kids uit zijn jasje groeit. De staat van de school is slecht ‘en het klimaat binnen is niet meer te verkopen naar de leerkrachten en leerlingen’, aldus de stuurgroep. Voordat er in Goudriaan keuzes gemaakt kunnen worden wil de gemeente echter eerst het Integrale Huisvesting Plan (IHP) herijken. Daarin zal de gemeente aangeven welke scholen in Molenlanden het hardst aan vervanging toe zijn.

Planning

Een woordvoerder van de gemeente laat weten: “In overleg met de onderwijsinstellingen stellen we een uitvraag op voor een quick-scan voor de gebouwen van de basisscholen. Het overleg over de uitvraag van de quick-scan is na de zomervakantie. Na de opdrachtverstrekking aan een adviesbureau wordt de quick-scan uitgevoerd. De benodigde informatie halen we op en we vertalen dit naar een nieuwe planning voor de realisatie van de vernieuwing van schoolgebouwen. Naar verwachting is de planning eind november klaar.”

Dorpsvisie

Pas eind dit jaar wordt dus duidelijk welke scholen het eerst een nieuw gebouw moeten krijgen. De stuurgroep in Goudriaan wil ondertussen niet stilzitten. Vonk: “De gemeente legt het initiatief vooral bij het dorp neer. Wij hebben aangegeven: we willen stappen maken en bekijken: wat is een goede locatie en wat kun je doen met vrijkomende locaties? We willen graag budget om een dorpsvisie op te stellen, op basis waarvan je keuzes kunt maken. De juiste volgorde dus. Niet louter denken vanuit locaties die eerder weleens genoemd zijn of makkelijk voor de hand liggen, maar eerst goed bedenken hoe we ons dorp over 25 tot 50 graag willen zien. En wat is nodig om dit karakteristieke dorpje leefbaar te houden voor jong en oud. We starten met een leeg blaadje, maar willen wel samen met de gemeente bekijken wat we met vrijkomende locaties kunnen doen. Het moet niet zo zijn dat gemeente straks zegt: de slechte school moet vervangen worden, hup we bouwen nieuwe. En dat de kans om een MFA te bouwen dan wegvalt.”

Wethouder

In de notitie voor de gemeenteraad schrijft de stuurgroep overigens dat wethouder Bram Visser meer dan eens heeft aangegeven dat de gemeente ook voorkeur heeft voor een MFA, dus voor een clustering van diverse functies onder één dak.

Budget

In september besluit de gemeenteraad of de stuurgroep inderdaad budget krijgt voor het opstellen van een dorpsvisie. “Los van die uitkomst ga ik al oriënterende gesprekken voeren met stedenbouwkundige bureaus, voor het opstellen van die dorpsvisie. Stichting Karakter, waarin Scholen met de Bijbel in de Alblasserwaard zijn verenigd, wil meefinancieren. Het is ons streven om eind dit jaar een dorpsvisie te hebben. We hebben nog geen voorkeur voor een locatie voor een MFA.”

Naast Ronald Vonk zitten in de stuurgroep MFA: raadslid Corné Egas, Hugo Neppelenbroek, Marleen Vonk en Pieter Terlouw.

Urgent

De huisvesting van de school, Multistee en het kinderdagverblijf dateren uit jaren 70 en 80 en vragen om onderhoud. Voor de school is dat urgent. De stuurgroep heeft de gemeente gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor een MFA en de vrijkomende posities te beoordelen in relatie tot de woningbehoefte in Goudriaan en omstreken.

Kerkzicht

Over gebouw Kerkzicht moet op korte termijn ook een besluit genomen worden; is renovatie de beste optie of nieuwbouw? Daarbij komt de parkeeroverlast rondom de kinderopvang en De Multistee.

Dorpsplein

Eerder schreef de stuurgroep in een plan dat er bij het MFA een dorpsplein en terras met dorpscafé zouden kunnen komen, een fietsenberging, een school en speelplein, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen. Veel mensen die in 2022 op de enquête van de stuurgroep reageerden vinden dat een MFA moet aansluiten op de dorpskern.

Dorpje blijven

Als mogelijke locaties noemde de groep vorige jaar: achter De Multistee, de plek waar nu De Fakkel staat, de locatie van het kinderdagverblijf of achter de timmerfabriek van Gebroeders Bos. Momenteel wil de stuurgroep echter geen locaties meer noemen. Pieter Terlouw: “Het blaadje met locaties is even leeg gemaakt en aan de kant gelegd. Eerst willen we nadenken over de vraag hoe ons dorpje zich moet ontwikkelen. We laten ons ook graag verrassen en wellicht komen daar locaties uit die vooralsnog niet bedacht zijn. Vast staat wel dat ons dorpje een dorpje moet blijven.”