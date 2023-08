De Batsburgh zoekt vrijwilligers voor fruitpluk Lexmond en omgeving

LEXMOND • Samen lachen, bijpraten, mensen leren kennen en fruit redden, dat doen vrijwilligers die deelnemen aan het project ‘Van pluk tot pak’ in de boomgaarden van Lexmond en omgeving.

Het project is een initiatief van de Stichting de Batsburgh, die voedselverspilling wil tegengaan. De Batsburgh zoekt mensen die willen helpen om fruit te plukken dat anders onder de bomen zal wegrotten.

Van pluk tot pak

In de gemeente Vijfheerenlanden staan veel hoogstamfruitbomen, een beeldbepalend cultuurlandschap. Vroeger had elke boerderij een aantal fruitbomen in het kader van zelfvoorzienend leven. Niet iedereen met fruitbomen is in de gelegenheid om al het fruit op te eten of te verwerken, waardoor dat vaak onder de boom belandt en wegrot. De Batsburgh vindt dat zonde.

Voedselbank

Particulieren in de gemeente Vijfheerenlanden die hoogstamfruitbomen hebben en om wat voor reden dan ook het fruit niet plukken, kunnen zich aanmelden als plukadres. Net als vorig jaar wordt er tijdens het oogstseizoen fruit gedoneerd aan de Voedselbank. Het grootste deel van het overige fruit zal geperst worden tot sap.

Gezellig

De Batsburgh belooft dat het samen fruit plukken erg gezellig is. ‘Leuk om als gezin, klas of bedrijfsuitje te doen en zo een lokaal project te steunen’, aldus de stichting. Het betreft duizenden kilo’s onbespoten fruit uit hoogstamfruitbomen. Het plukken gebeurt op eigen risico. De stichting zorgt voor koffie en thee tijdens de pluk.

Start

Het fruitplukken zal plaatsvinden in augustus en september met uitloop tot half oktober. Deelnemers mogen iedere week komen, maar dat hoeft niet. Wanneer er exact gestart wordt is afhankelijk van wanneer het eerste fruit rijp is. Op de woensdagochtend wordt er van 9.30 tot 12.00 uur geplukt voor de Voedselbank.

Aanmelden

In verband met het beschikbare materiaal is aanmelden gewenst. Voor meer informatie en aanmelden kan er gemaild worden naar info@stichtingdebatsburgh.nl. Een berichtje sturen naar 06-18 333 867 kan ook.