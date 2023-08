Bodac speurt nog weken naar bommen op kruispunt N216/N214

OTTOLAND/GOUDRIAAN • Drie mannen van Den Ouden Bodac zoeken op het kruispunt van de N216/N214 naar bommen en granaten.

Nog altijd zijn de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog merkbaar, niet alleen vanwege de trauma’s die mensen opliepen, ook omdat er verspreid over ons land veel blindgangers verborgen liggen. Enkele honderden mensen hebben er dagelijks werk aan in Nederland. Drie van hen zoeken momenteel in de bermen van de twee provinciale wegen bij Goudriaan en Ottoland naar explosieven. Want ‘ontplofbare oorlogsresten’ brengen risico’s met zich mee voor passanten en medewerkers op een bouwplaats. Voordat de provincie opdracht kan geven voor verbetering van het kruispunt hebben de mannen van Den Ouden Bodac uit Schijndel enkele weken werk.

Sonde

Peter Fes uit Dongen is senior deskundige opsporing explosieven. Hij heeft de supervisie over het project. “Uit historisch onderzoek bleek dat hier mogelijk nog twee vliegtuigbommen liggen”, vertelt hij. “We speuren daarnaar met een pin van 12 à 13 meter waaraan een meetsonde zit. Die detecteert of er bommen of granaten op diepte zijn. Oppervlakkig onderzoek is deels al gedaan, dus de eerste meters zijn al vrij. Op de computer hebben we een raster uitgezet, daar prikken we gaatjes. Als de sonde iets opmerkt, geeft die signalen door aan de machinist. De gegevens lezen we uit.”

Klei in gaten

Naast de kraan van Bodac kruipt op rupsbanden een graafmachine voorbij van Van Schie uit Mijdrecht. Fes: “Een medewerker van Van Schie spuit via een slang klei in de gaten die wij geprikt hebben. Anders kan er grondwater omhoog stuwen. Dat grondwater zit hier nogal hoog en wij prikken erg veel gaten. De klei die door de slang de grond in gaat is aangelengd met water.”

Weken werk

Het werk begon op 17 juli. Op vrijdag 28 juli begon de bouwvak. “Na de vakantie gaan we verder. Dit is nog maar de eerste hoek van het kruispunt, dus dit gaat nog wel enkele weken duren. Een stuk van het weiland aan de zuidwestkant moeten we ook doen. Maar het kan makkelijk zijn dat de bommen een stuk verder liggen. Voor ons is het altijd mooi als we wat vinden, dan doe je het niet voor niks.”

Acht teams

Er liggen nog heel veel explosieven in Nederland, weet Fes. “Bij ons bedrijf werken ongeveer vijftig mensen en er zijn nog minstens tien bedrijven die dit werk doen. We werken bij Bodac in acht teams en doen dit werk ook op zee, daarvoor hebben we detectieboten en duikteams. Ook doen we archeologisch onderzoek.” Lachend: “Voordat ik met pensioen ga krijgen we alle explosieven niet opgeruimd.”

Risico’s

Volgens Fes zijn de risico’s voor hemzelf en zijn collega’s te verwaarlozen. “Ik heb nog nooit gehoord dat er bij dit werk iemand omviel. Je begint te meten vanuit veilig gebied en schuift met de sonde steeds verder op. Deze sonde meet 2 tot 4 meter in de omtrek, dus als je iets ziet ga je niet zomaar verder prikken. Als we iets vinden, dan graven we er zelf naartoe. Daarna moet de burgemeester er met de politie voor zorgen dat alles afgezet wordt. Pas dan kan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) aan de slag.”

Uitdagend

Op de kraan zelf zijn de collega’s Twan Reijers uit Afferden en Jordy van Beers uit Gemond aan het werk. Reijers is deskundige opsporing explosieven en Van Beers is assistent opsporing explosieven. Ze werken graag buiten en vinden hun werk uitdagend. Van Beers: “Het is bijzonder dat explosieven al tachtig jaar in de grond zitten en er puntgaaf uitkomen. Maar vliegtuigbommen heb ik zelf nog nooit gevonden.”

Voldoening

De mannen hebben samen jarenlange ervaring en werken onder toezicht van Fes, die net als zij opgeleid is bij Vomes, dat de certificatie en examinering verzorgt voor mensen die werken met explosieve stoffen. Reijers: “Je begint als assistent en op basis van dienstjaren en diploma’s kun je verder opklimmen. Ik heb drie keer een vliegtuigbom gevonden. Dat geeft voldoening want inderdaad, als hier straks mensen met wegwerkzaamheden beginnen zou zo’n blindganger kunnen exploderen.”

Historisch onderzoek

Dat er explosieven moeten rondzwerven op de locatie blijkt uit historisch onderzoek. Bekend is dat een vliegtuig hier een aantal bommen heeft gedropt. Uit het aantal kraters op luchtfoto’s blijkt dat niet alle bommen zijn ontploft. Opdrachtgever voor het werk is de provincie Zuid-Holland.

