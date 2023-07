Molenlander bedreigd met dood na ‘poep’video: ‘Ik heb overwogen te emigreren naar de Verenigde Staten’

MOLENLANDEN • Spijt, heel veel spijt heeft de 25-jarige inwoner van Molenlanden. Het poepen op het hoofd van een slapende toerist op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca had hij nooit moeten doen.

Maar de (online)reacties die de video van het gebeuren - die afgelopen week viraal ging en de landelijke media haalde - oproepen, gaan wat hem betreft veel te ver. “Ik moet voor die walgelijke actie terecht op de blaren zitten, maar wat er op mij af is gekomen, laat zien hoe snel de maatschappij zich een mening vormt en deze tot in het extreme uitdraagt.”

Hij heeft een hectische week achter de rug; een achtbaan is nog een heel voorzichtige omschrijving. Weinig tot niet slapen, een smartphone die constant nieuwe info doorgeeft, veel moeilijke gesprekken en tranen.

Vooruit kijken

Het interview voor dit verhaal vindt plaats op maandagochtend. De jonge Molenlander oogt redelijk fit, hij praat makkelijk en vlot. “Ik merk dat ik nog wel onder de adrenaline zit, maar ik kan nu al wel wat meer vooruit kijken. Het is ongelofelijk hoe vijf seconden video je leven in één klap zo ondersteboven kunnen gooien. Vorige week dacht ik op een gegeven moment zelfs: ik emigreer naar de Verenigde Staten, om alles achter me te laten.”

Hij is schuldbewust, benadrukt vele keren hoe fout hij is geweest. “Het liefst zou ik in contact komen met de man die ik op deze manier ongelofelijk vernederd heb. Ik wil het uitpraten en het zo mogelijk goed maken. Maar helaas weet ik niet wie het is.”

Zuipvakantie

Terug naar vorige week dinsdag. De inwoner van Molenlanden is met een groep vrienden de zaterdag ervoor aangekomen op Mallorca. “Voor een zuipvakantie”, geeft hij meteen toe. “Anders kan ik het niet noemen. De voorafgaande nacht waren we uitgegaan en had ik heel veel drank op. Ik was extreem dronken.”

“Praten, lachen, lopen, dat ging allemaal nog, maar alle normen en waarden in mijn hoofd waren verdwenen. Op het moment dat ik naar buiten liep kwam ik op het idee om op het hoofd van die slapende man te poepen. Achteraf vind ik dat onbegrijpelijk, maar in de toestand waarin ik toen was, leek mij dat heel grappig.”

Dumpert

De video die iemand die daar getuige van was maakt, deelt die persoon in zijn vriendengroep, waarna het zijn weg vindt naar het zeer populaire platform Dumpert. “Eerst hoopte ik nog dat het daartoe beperkt zou blijven, maar andere platforms namen het over en het ging razendsnel viraal. Er was geen houden meer aan.”

Het zorgt ervoor dat duizenden lezers via een reactie laten weten wat zij hiervan vinden. “Wat daarbij meespeelt is dat er op Mallorca al veel langer overlast wordt ervaren van toeristen.”

De reacties zijn snoeihard, veroordelend en in sommige gevallen zeer bedreigend. “Op één van de platforms werd geboden op het huren van iemand die mij om moest leggen. Het ging echt heel ver.”

Hij vervolgt: “Wat het engste was dat online mijn naam, telefoonnummer en woonplaats al heel snel door mensen uit de streek werden gelekt. Zelf heb ik meteen al mijn socialmedia-accounts verwijderd. Maar ze halen van alles boven water waarmee ik eerder in de publiciteit ben gekomen. Elke keer als ik dacht dat het wat tot rust was gekomen, begon het weer van voren af aan. Van dader word je op een gegeven moment slachtoffer van strafbare feiten. Of ik bang ben? Nee, dat kan ik niet zeggen. Wel heb ik als ik mensen met elkaar zie praten steeds het gevoel dat het over mij gaat. “

Voetbalvereniging

Het raakt niet alleen hem zelf. Zijn naaste omgeving, de voetbalvereniging waar hij bij betrokken is; hij nam met hen allemaal zo snel mogelijk contact op nadat hij begreep dat de video online stond. “Dat zit ook in mijn karakter. Als er een probleem is, wil ik ermee aan de slag gaan om het op te lossen.”

“Mijn familie zat op me te wachten in de woonkamer toen ik thuiskwam. Dat was een heel zwaar moment. Dat je mensen die je zo lief zijn zo teleurgesteld hebt, kwam echt binnen. Gelukkig sloeg de boosheid en de teleurstelling snel om in liefde. Zij staan echt achter me en willen mij verder helpen. En er zijn zoveel mooie mensen in onze gemeente die, ondanks dat ze mij op mijn gedrag aanspreken, mij wel willen helpen en me sterkte wensen. Daar ben ik heel dankbaar voor.”

Voorbeeld

Zijn activiteiten voor de voetbalvereniging wil hij, als hij daar de ruimte voor krijgt, graag voortzetten. “Ik kan ook een voorbeeld zijn, vertellen over wat de gevaren zijn van teveel alcohol drinken, groepsgedrag en wat er kan gebeuren als iets online geplaatst wordt. Dat besefte ik al eerder al, maar nu kan er pas echt over meepraten. Ik heb de hardste les geleerd die je je kunt voorstellen. Door erover te vertellen, kan ik het toch nog op een positieve manier gebruiken.”

In de toekomst zal de Molenlander met een heel andere blik naar alcohol kijken. “Ik heb nu op een heel indringende manier ervaren hoeveel alcohol kapot kan maken. Dat zal ik voortaan altijd hoe dan ook willen voorkomen.”