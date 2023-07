Verontruste reacties op plannen entreezone Kinderdijk

1 uur geleden

Nieuws 111 keer gelezen

KINDERDIJK • Het ontwerpbestemmingsplan voor de entreezone van Kinderdijk knelt met de dagelijkse gang van zaken in het Werelderfgoed. Dat stelt de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Ook inwoners, molenaars en molenbewoners maken zich zorgen.

De SWEK heeft voor medewerkers en vrijwilligers veertig vrije parkeerplaatsen nodig. In het bestemmingsplan zijn in totaal 39 parkeerplaatsen gesitueerd, op het Potterrein en bij het JU Smitgemaal, maar deze zijn bedoeld voor dubbelgebruik. ‘Het is dus momenteel nog maar de vraag of deze parkeerplaatsen beschikbaar zijn als wij ze echt nodig hebben’, schrijft de stichting in een zienswijze. De SWEK is bang dat vrijwilligers zullen afhaken als ze parkeerproblemen ondervinden.

Verkeersveiligheid

Verder is de SWEK bezorgd over de verkeersveiligheid en doorstroming van bezoekers en de vervoersstromen op de Lekdijk, vooral ter hoogte van het nieuwe entreegebouw aan de dijk. Toeristen die op eigen houtje naar Kinderdijk komen zullen daar straks het Werelderfgoed binnenkomen en de doorgaande weg kruisen. De SWEK zou graag zien dat er eerst een onderzoek gedaan wordt naar de verkeersveiligheid op de Lekdijk en Molenstraat, voordat het bestemmingsplan definitief wordt. Volgens de stichting zijn verkeerskundigen niet eensluidend positief.

In gesprek

De SWEK vindt ook dat de functionele invulling van het plan, de aanscherping van het kwaliteitskader en de financiële onderbouwing ‘nog aandacht behoeven’. De stichting wil over deze onderwerpen met de gemeente in gesprek.

Goede plannen

De SWEK vindt een aantal plannen in de visie wél positief: de sloop van Windkracht 4, het doortrekken van de Middelkade tot aan de Lekdijk en de aansluiting van de steiger van de Waterbus op de belangrijkste looplijnen in de entreezone.

Groen op Potterrein

Ook inwoners laten van zich horen. Ze zijn bang dat toename van het toerisme voor extra belasting voor het dorp en de bewoners van het Werelderfgoed gaat zorgen, schrijven zij in een zienswijze. Net als de SWEK noemen ze de bestemming van het Potterrein. Terwijl de SWEK de garantie vraagt dat parkeergelegenheid voor vrijwilligers beschikbaar blijft, vragen inwoners de gemeente juist om ‘middels een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en SWEK te borgen dat de werkelijke invulling conform hetgeen besproken is tussen gemeente, SWEK en bewoners geborgd wordt’. Aan bewoners is beloofd dat een deel van het Potterrein een groene bestemming krijgt.

Geluidsoverlast

Verder maken inwoners zich zorgen over geluidsoverlast als gevolg van toerisme en de continu draaiende motoren van rondvaartboten die voor de wal liggen. Vanwege het laatste pleiten zij voor een voorziening met walstroom, zodat de schepen daarvan gebruik kunnen maken en hun motor kunnen uitschakelen.

Geen extra bezoekmolen

Ook molenaars en molenbewoners reageerden. Ze benoemen ontwikkelingen waarmee ze blij zijn, zoals de geplande sloop van Windkracht 4. Ze zijn er ook blij om dat er geen vierde bezoekmolen komt, dat de erven en paden rond de molens niet toegankelijk worden voor bezoekers en dat de Natura2000 gerespecteerd wordt.

Leegstaande molens

Toch zijn de molenaars en molenbewoners ook kritisch. Ze hebben moeite met het verdwijnen van woningen. ‘Onze leefwijze staat onder druk, ook omdat er twee molens opgeofferd zijn om open gesteld te worden voor publiek’, schrijven ze in een brief aan de gemeente. Ze merken op dat er ‘steeds minder geld beschikbaar is voor het bewoonbaar maken van andere leegstaande molens’. Ze stellen dat het verdwijnen van woonruimte een grote impact heeft op een kleine gemeenschap.

Twee bruggen

In 2022 keurde de raad de stedebouwkundige visie Entreezone Kinderdijk vast. Het ontwerpbestemmingsplan omvat onder andere gescheiden entrees voor fietsers en wandelaars en een ruimere steiger voor de waterbus, met twee bruggen. Eén van die bruggen sluit direct aan op de Middelkade, die recht doorgetrokken wordt richting de dijk.

Start werkzaamheden

Bij het opstellen van de visie heeft de gemeente gesproken met molenbewoners, inwoners van het dorp en vertegenwoordigers van de SWEK, de provincie, het waterschap en de gemeentes Molenlanden en Alblasserdam.Het is de bedoeling dat de werkzaamheden starten in januari 2024. Of die planning gehaald wordt hangt af van de financiering. De berekende kosten zijn 18 tot 20 miljoen euro, waarvoor lokaal, regionaal, landelijk en Europees dekking voor wordt gezocht.