Handtekeningen voor nieuwbouw bijzondere seniorenwoningen ‘Hof van Langerak’

LANGERAK • Woensdag 12 juli zijn de handtekeningen geplaatst voor de bouw van 13 seniorenwoningen in het plan ‘Hof van Langerak’.

Het gaat hier volgens de gemeente Molenlanden om een uniek concept, waarbij de bewoners een sociaal contract met elkaar aangaan en afspraken maken over saamhorigheid in het hofje.

Met de ondertekening kan het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage worden gelegd waarmee iedereen op het bestemmingsplan kan reageren.

Het plangebied ligt in Langerak en wordt omringd door de bebouwing aan de Wilhelminastraat en Het Slot. Het is nu nog een grasland, gescheiden door twee rechte sloten. De vereiste bestemmingsplanwijziging ligt nu ter inzage.

Sociaal contract

Herkon B.V. uit Sliedrecht is initiatiefnemer van het plan en is al geruime tijd eigenaar van de gronden in het plangebied. Commercieel directeur Jan Korevaar licht toe hoe uniek het plan is: “Het Hof van Langerak wordt een combinatie van kleinschalig wonen in een hofje, waarbij de toekomstige bewoners een sociaal contract met elkaar aangaan. Hierin maken ze afspraken met elkaar over saamhorigheid en naar elkaar omkijken. Dat is echt uniek.”

Binnen Langerak en de gemeente Molenlanden is behoefte aan bijzondere sociale woonvormen. Met het sociaal contract in het Hof van Langerak wordt het samenleven gewaarborgd. De toekomstige bewoners van het Hof gaan met elkaar in een vereniging en maken naast praktische afspraken, ook sociale afspraken met elkaar. De gemeente ziet samen met de initiatiefnemer de meerwaarde en het belang van het sociale aspect.

Wethouder Arco Bikker van woonzaken: “Het Hof wordt een mooie aanvulling in het aanbod van Molenlanden, waarbij bewoners straks bewust kiezen om met aandacht voor elkaar samen een toekomst aan te gaan. Hiermee ontstaat sociale binding in deze buurt. Op deze voor ons unieke woonvorm zijn we als gemeente ontzettend trots.”

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 juli voor een periode van zes weken ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl of inwoners kunnen een afspraak maken met de gemeente om het plan in te zien op de locatie in Hoornaar.

Planning

De initiatiefnemer hoopt het plan in het vierde kwartaal van 2023 in de verkoop te brengen mits de buurt positief instemt. Voordat de woningen daadwerkelijk gebouwd worden, dient het perceel minimaal negen maanden te worden voorbelast om zo zettingen in de toekomst tegen te gaan. Het starten van de bouw begint dus in het gunstigste geval in het derde kwartaal van 2024.