Dorpsteam Bleskensgraaf onderzoekt biogas en energieopslag

51 minuten geleden

Nieuws 156 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Het in Bleskensgraaf geformeerde Dorpsteam heeft grote stappen gezet richting de energietransitie en energiebesparing. Dinsdagavond 4 juli presenteerde Dorpsteam Bleskensgraaf in Kaasboerderij De Graafstroom haar bevindingen en plannen. Het gebruik van biogas en de mogelijkheden voor energieopslag bleken speerpunten te zijn die verder worden onderzocht.

“Het was een perfecte avond waar goede beslissingen werden genomen”, blikt Jan Boele terug. Hij is voorzitter van het Dorpsteam en leidde de avond. Na een eerste presentatie in december 2022 zijn de bijna 20 leden van het Dorpsteam aan de slag gegaan met ideeën en mogelijkheden om het dorp in 2032 aardgasvrij te krijgen. Hierbij kregen ze hulp van Buurkracht, een organisatie die mensen in wijken en buurten bij elkaar brengt voor grote projecten.

Twee onderwerpen

“Naast de bekende dingen als warmtepompen, isolatie en zonnepanelen hebben we twee onderwerpen uitdrukkelijk onderzocht”, vervolgt Jan Boele. “Dat was de vraag of het inzetten van biogas een haalbare optie zou zijn. En daarnaast wilden we de mogelijkheden onderzoeken om energie op te slaan. Dat kan belangrijk zijn op momenten dat energie goedkoop is. Als je dat dan kunt opslaan, kun je dat later gebruiken wanneer het nodig is of wanneer energie weer duurder is.”

De ideeën zijn voorgelegd aan vijf adviesbureaus, waarbij CCS Energie-Advies uit Deventer met de beste offerte kwam. Jan: “Zij gaan een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren en zullen dat medio september presenteren. Ze zullen gaan controleren of de aannames van het Dorpsteam juist zijn en brengen de energiebehoefte in 2032 in kaart. Daarbij letten ze onder meer op zaken als elektrisch rijden, dat zal toenemen, de groei van de bevolking en de opbrengsten van zonnepanelen.”

Reflecties

Bij deze tweede avond over de energietransitie in Bleskensgraaf was ook het Dorpspanel aanwezig. Dat is een controlerend orgaan, dat uit twaalf personen bestaat. Deze groep dorpelingen geeft reflecties op de plannen van het Dorpsteam. Het panel heeft aan CCS Energie-Advies de aanvullende vraag meegegeven of er nog meer uitvoerbare opties zijn om Bleskensgraaf in 2032 aardgasvrij te krijgen.

“We gaan nu het haalbaarheidsonderzoek afwachten en bepalen dan onze verdere speerpunten”, vervolgt Jan Boele. “Intussen beraden we ons op een plan om de onderwerpen van de energietransitie bekend te maken in het dorp. Natuurlijk zijn de leden van het Dorpspanel en het Dorpsteam onze ambassadeurs, maar we willen iedereen in het dorp graag goed informeren.”

Nauw overleg

De plannen en het onderzoek van het Dorpsteam van Bleskensgraaf sluiten overigens goed aan bij de ideeën die er bij de gemeente Molenlanden leven over de energietransitie. Dat bleek tijdens de bijeenkomst op 4 juli. “We hebben afgesproken dat we in nauw overleg blijven met de gemeente, zodat we geen lacunes of dubbelingen gaan krijgen in het onderzoek naar biogas en de opslag van energie.”

“Concluderend hebben we als Dorpsteam en Dorpspanel een heel goed gevoel over het proces. Dat geeft energie!”, vertelt Jan Boele tot besluit met een kwinkslag.