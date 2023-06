• Bertine Muilwijk was de 10.000e bezoeker in zwembad Schoonenburg.

10.000e bezoeker voor zwembad Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Met het mooie weer van de afgelopen tijd zochten veel mensen verkoeling in het buitenbad Zwembad Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland.

Deze week mochten ze daar zelfs de 10.000e bezoeker verwelkomen. Die eer viel te beurt aan Bertine Muilwijk. Ze woont pas kort met haar ouders en broertjes en zusjes in Nieuw Lekkerland en is een echte waterrat die vaak in het zwembad te vinden is. De 10.000e bezoeker poseerde vol trots op de glijbaan in het ondiepe bad.