Basisschool Het Fundament in Nieuwland verwelkomt 100e leerling

28 minuten geleden

Nieuws 199 keer gelezen

NIEUWLAND • Christelijke basisschool Het Fundament te Nieuwland heette in juni Jaëlle van harte welkom in groep 1/2. Zij is 4 jaar geworden en officieel de 100e leerling van de school.

Het is al een tijdje geleden dat ze deze mijlpaal haalden, dus tijd voor een feestje. Elke klas kreeg een kleine traktatie en Jaëlle nog een mooie beker en brooddoos met haar naam erop. Op de foto staat de jarige met moeder en leerkracht.