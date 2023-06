Dick Kruijthoff geeft in Brandwijk presentatie over zijn proefschrift ‘Genezing na gebed’

BRANDWIJK • Dick Kruijthoff, oud-huisarts uit Bleskensgraaf, geeft dinsdag 4 juli in gebouw De Akker te Brandwijk een presentatie over ‘Genezing na gebed’.

Kruijthoff schreef over dit onderwerp een proefschrift. Hij promoveerde hierop in april van dit jaar aan de Vrije Universiteit. Dit trok veel aandacht in de landelijke media.

‘Als wetenschapper beschreef de inwoners van Bleskensgraaf, met een team om zich heen, zo objectief mogelijk het proces bij verschillende mensen vanuit ziekte naar genezing, maar er is ook het geloof’, stellen de organisatoren. ‘En dat leidt tot vragen als: wat kun je een wonder noemen? En wat kunnen wij verwachten van de kracht van het gebed?’

Vragen stellen

Dick Kruijthoff geeft in De Akker, achter de Gereformeerde Kerk van Brandwijk aan de Gijbelandsedijk54, een algemene introductie over zijn studie en gaat in op vooraf aangereikte vragen. Ook is er gelegenheid vragen te stellen. De aanvang is 20.00 uur.