Winnaar fotografieprijs Rick den Besten: ‘Altijd de drang om lat hoog te leggen’

46 minuten geleden

Nieuws 177 keer gelezen

GOUDRIAAN • Rick den Besten won tijdens de NNP-dag afgelopen week maar liefst twee hoofdprijzen: die voor de sport- én de nieuwsbladfotografie. Een interview met een autodidact die nog altijd geniet van het vak.

Hij was er zichtbaar een tikje beduusd van: twee keer het podium op om de hoofdprijs in ontvangst te nemen. De jury van de Sportfotoprijs en de Prijs van de Nieuwsbladfotografie van de NNP, de landelijke branchevereniging van lokale nieuwsmedia, kozen de foto’s van Rick den Besten als winnaar uit. “Daar ben ik heel blij mee. Zeker met de prijs voor de nieuwsbladfotografie. Ik was al enkele keren genomineerd, maar het is de eerste keer dat ik deze prijs ook echt win.”

Een bijzondere winnaar, want als hoofdredacteur van de dertien edities van Het Kontakt is het fotograferen voor hem niet de belangrijkste taak. “Ik ben vooral bezig met managementtaken. Maar ik heb jarenlang als journalist en fotograaf gewerkt en blijf dat, als de tijd het toelaat, ook doen. Vrijwel elk weekend ben ik op pad om sportwedstrijden en evenementen vast te leggen. Daar geniet ik volop van; het voelt meer meer als hobby dan als werk.”

Als 17-jarige student, vers van de Havo en begonnen met het eerste jaar van School voor de Journalistiek, begon hij als freelancer voor Het Kontakt. “Al heel snel ben ik naast het schrijven begonnen met fotograferen. Er was een camera op de redactie en die nam ik mee. Een opleiding? Dat is er nooit van gekomen. Het maken van foto’s heb ik puur in de praktijk geleerd.”

Fotorolletjes

Het was de tijd van de fotorolletjes en een inpandige donkere kamer in de Goudriaanse uitgeverij waar een collega de foto’s ontwikkelde en afdrukte. Ondanks zijn gebrek aan ervaring, kan Rick zich niet herinneren dat er foto’s compleet mislukt zijn. “Wel heb ik een keer een klassieke fout gemaakt. Bij het slaan van een eerste paal in het dorp waar ik woon, maakte ik foto’s. Maar terug op de redactie kwam ik erachter dat ik geen rolletje in de camera had gedaan.” Met een lach: “Daar word ik door dorpsgenoten die er toen bij waren nu nog wel eens aan herinnerd.”

In de praktijk leren, daar kreeg hij volop de kans voor. Het was nog in de tijd waarin elk voor elk vijftigjarig huwelijk, elk jubileum van de vrouwenvereniging en elke sponsorfoto van een jeugdteam een fotograaf op pad ging.

“Ik heb ongelofelijk veel kilometers gemaakt. Door het veel te doen, ontwikkel je jezelf steeds meer. Ik heb altijd de drang gehad om mezelf te verbeteren. Dat doe je ook door naar collega-fotografen te kijken. Neem Cor de Kock, een landelijk bekende fotograaf uit onze streek. Tegen hem keek ik echt op. En Jeroen de Bruin, één van onze freelancefotografen. Met hem heb ik veel gepraat over hoe hij zijn sportfoto’s maakt en hoe ik het zelf nog beter kon doen. Daar heb ik veel van opgestoken.”

Voorsprong

Rick omschrijft zichzelf niet als iemand bij wie je veel creatieve inbreng in zijn werk kunt verwachten. Het vastleggen van nieuwsmomenten, of dat nu op de sportvelden of op een rommelmarkt is, dat is zijn kracht. “Ik ben voor mijn gevoel een echte nieuwsfotograaf. Bij de sportfotografie is het een groot voordeel dat ik zelf jarenlang onder meer gevoetbald en gevolleybald heb en van heel sporten houd om naar te kijken. De kennis van het spel geeft je een voorsprong. Je kunt inschatten wat er gaat gebeuren en daar met het maken van je foto’s op anticiperen.”

Bij beide prijswinnende foto’s drukte hij exact op het juiste moment af. De diepe teleurstelling van de keeper van voetbalvereniging Vuren, die zich realiseert dat na een tegengoal de promotiedroom uiteen spat, en de stuntvrouw van The Future Guys, die tijdens het pauzeprogramma van Fokveedag Boerenlandfeest op duizelingwekkende wijze naast haar paard hangt; een seconde te vroeg of te laat en het perfecte plaatje is alweer weg.

“Is dat geluk hebben? Je kunt natuurlijk niet zonder, maar met zulke foto’s thuiskomen is zeker niet puur toeval. Kennis, ervaring, weten waar je op moet letten, het speelt allemaal mee.”

Emotie

Bij de sportfoto valt op dat het niet de klassieke actiefoto van een fel duel is, maar een beeld waar de teleurstelling een grote rol speelt. “Sport is emotie”, zegt Rick. “Dat probeer ik in mijn foto’s vast te leggen. Natuurlijk lukt dat niet elke keer. Sommige zaterdagen heb ik drie wedstrijden achter elkaar en moet je in een kwartier klaar zijn. Dan moet je er soms genoegen mee nemen dat het een keer wat minder is. Maar de insteek is en blijft na al die jaren wel hetzelfde: bij elke klus, of dat nu een wedstrijd of een evenement is, ga ik op pad met de drive om een topfoto te maken. Als ik een serie foto’s maak om online te plaatsen, gaat minstens de helft de prullenbak in omdat ze naar mijn mening niet goed genoeg zijn. Die lat zal ik ook altijd hoog blijven leggen.”

Veel prijzen voor Kontakt Mediapartners op NNP-dag

Kontakt Mediapartners, de uitgever van nieuwsblad Het Kontakt, is zeer succesvol geweest op de NNP-dag (Nederlandse Nieuwsblad Pers) in Kamerik. Hoofdredacteur Rick den Besten won de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie en de Sportfotografieprijs. Ook de video-aanmoedigingsprijs werd door KMP in de wacht gesleept.

Een schaakfoto van Geurt Mouthaan behoorde tot de drie nominaties voor de Sportfotoprijs. ‘Sport is fotogeniek door zijn grote beweeglijkheid. Het is veel lastiger om beweging te krijgen in een foto met schakers. Toch is dat gelukt in het schaaktoernooi in Giessenburg. De man links is aan zet, zijn tegenstander kijkt toe. Geurt Mouthaan legde het vast, mooi gebruik makend met het licht van de lamp boven het schaakbord.’

Gemeenteraadsverkiezingen

Ook bij de door Almere DEZE WEEK gewonnen Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek behoorde Het Kontakt tot de genomineerden. De manier waarop de gemeenteraadsverkiezingen werden verslagen, en dan met name de liveblogs, kon op waardering van de jury rekenen: ‘Bij de nadering van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zag de gehele redactie van de edities van Het Kontakt zich geplaatst voor de vraag hoe zij met die verkiezingen in hun één keer in de week verschijnende huis-aan-huisbladen zouden kunnen omgaan. Ze kozen ervoor om dat breed online te doen. Tijdens de verkiezingsdag en de nachtelijke uren van de daaropvolgende dag maakten ze in totaal zestien liveblogs met nieuws, foto’s en korte videofragmenten. Deze gehele actie vereiste een intensieve voorbereiding en afstemming, een grote operatie voor de redactie die ook de bewondering van de jury verdient. Een indrukwekkende manier om als weekblad een dergelijke online-activiteit te kiezen en aldus het publiek bij de gemeenteraadsverkiezingen te betrekken.’